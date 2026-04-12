Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вирвуть перемогу зубами
До перемоги, якої б життєвої чи ділової сфери вона не стосувалася, усі ми йдемо по-різному.
Хтось віддає перевагу неквапливим, але впевненим і планомірним діям, інші ж домагаються свого ривком незважаючи на перешкоди, які можуть виникнути на шляху.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вирвуть перемогу зубами.
Овен
Овни, намітивши собі мету, йдуть до неї навпростець у швидкому темпі та не звертають уваги на фактори, які можуть сповільнити їхній рух, навіть якщо це не обставина, а люди, що їх оточують, — колеги чи суперники. Вони просто не мають іншого виходу, адже не перемігши одразу, втратять інтерес до проєкту.
Лев
Леви не терплять суперництва — вони свято впевнені в тому, що завжди і в усьому мають бути першими. Якщо ж одразу досягти мети не вдасться, представники знака подвоять — а то й потроять — зусилля і все ж досягнуть того, чого прагнуть, чого б це їм не коштувало, чим вчергове потішать своє самолюбство.
Стрілець
Стрільці завжди домагаються бажаного, і для цього вони мають якості характеру, які їм у цьому допомагають. Головними в цьому списку є цілеспрямованість, завзятість та наполегливість, завдяки яким представники знака проб’ють будь-яку стіну. Щоправда, часто з’ясовується, що в цьому не було необхідності — поруч розміщувалися двері.
