Как хранить паску, чтобы долго не черствела

Есть несколько проверенных секретов, которые помогут сохранить паску идеальной даже через несколько дней после выпечки.

Вера Хмельницкая
Паска

Паска / © Pixabay

Пасха – особый праздник, к которому традиционно готовят паски. Однако часто случается, что они готовятся заранее, и к праздникам могут потерять свою мягкость и аромат.

Паска может храниться при комнатной температуре 3-4 дня. Чтобы сохранить ее свежей подольше, нужно соблюдать определенные требования.

Основные правила хранения паски

Пасху нельзя паковать горячей — из-за влаги появится плесень. Поэтому дайте ей полностью остыть на решетке, чтобы пар из выпечки вышел равномерно.

Храните в герметичной посуде. Идеальным будет пищевой контейнер с крышкой или пакет с застежкой. Можно добавить кусочек яблока или апельсиновой кожуры – они увлажняют воздух внутри.

Добавим, что категорически не стоит класть выпечку в холодильник, ведь там тесто черствеет еще быстрее. Лучше держать в прохладном сухом месте (кладовая, шкаф).

Как хранить разрезанную паску

Кладите срезом вниз и плотно закрывайте. Идеально завернуть в пищевую пленку. Иначе завтра она будет сухой.

Ранее священник объяснил, можно ли праздновать Пасху дважды. Что говорит Церковь на этот счет — читайте в новости.

