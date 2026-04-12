Буданов сказал, когда ожидается новый обмен пленными

В конце недели будет новый обмен пленными — Буданов

Украина и РФ могут произвести новый обмен военнопленными. Это может произойти уже в конце этой недели.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью Новости.Live после освящения пасхальной корзины.

«На следующей неделе еще планируем (новый обмен пленными — Ред.). Планируем. Не совсем успела та (российская — Ред.) сторона подготовить это все, но ждать не было возможности. Пусть хоть эти 182 человека встретят праздник дома. Надеюсь, что в конце недели будет еще один этап. Так чисто бюрократические процедуры помешали», — говорит Буданов.

Пасхальный обмен пленными

Напомним, что предварительный обмен пленными произошел вчера, 11 апреля. Тогда российского плена вернули 175 украинских защитников, а также семеро гражданских граждан, находившихся в неволе с 2022 года.

В частности, этих 7 гражданских граждан Украины россияне фактически похитили из своих домов.