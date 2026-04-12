Расстрел пленных в Харьковской области: оккупанты убили четырех бойцов ВСУ

Российские оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных в Харьковской области — информацию подтверждают аналитики DeepState.

Елена Кузьмич
Российские военные

В Харьковской области российские военные казнили четырех украинских военнопленных, что является грубым нарушением международного гуманитарного права и правил ведения войны.

Об этом сообщил аналитический проект DeepState.

По их данным, инцидент произошел вблизи населённого пункта Ветеринарное. Оккупанты зашли на позиции украинских военных через смежные участки фронта и захватили в плен четырех бойцов одной из механизированных бригад ВСУ.

Впоследствии, как отмечается, русские военные расстреляли пленных. В распоряжении аналитиков оказалось видео, подтверждающее факт смертной казни.

Такие действия являются прямым нарушением Женевских конвенций, запрещающих жестокое обращение и убийство военнопленных.

Напомним, ранее аналитики DeepState сообщили, что западнее села Зеленый Гай Запорожской области россияне допросили и расстреляли украинских пленных.

15 ноября произошел расстрел бойцов ВСУ россиянами в Запорожье. Тогда убийцы были ликвидированы FPV-дроном через 20 минут.

