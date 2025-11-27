Расстрел пяти пленных украинских военных в Запорожской области: прокуратура подтвердила преступление россиян

Фото: Телеграмм-канал Офиса Генерального прокурора

Российские военные убили пятерых украинских защитников, которые уже находились в плену и не могли сопротивляться. Казнь произошла утром 27 ноября на Гуляйпольском направлении в Запорожской области.

Об этом сообщила Запорожская областная прокуратура.

Следствие установило, что украинские военные были взяты в плен, после чего россияне хладнокровно расстреляли безоружных пленных.

«Утром 27 ноября 2025 года на Гуляйпольском направлении, в Запорожской области, российские военные хладнокровно расстреляли наших находившихся в плену защитников», — говорится в заявлении прокуратуры.

В прокуратуре подчеркнули, что это грубое нарушение Женевских конвенций и очередное тяжкое международное преступление, совершенное российскими оккупационными силами.

По факту умышленного убийства и нарушения законов и обычаев войны начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины. Расследование проводит управление СБУ в Запорожской области.

Напомним, днем 27 ноября аналитики DeepState сообщили, что западнее села Зеленый Гай Запорожской области россияне допросили и расстреляли украинских пленных.

15 ноября произошел расстрел бойцов ВСУ россиянами в Запорожской области. Тогда убийцы были ликвидированы FPV-дроном через 20 минут.