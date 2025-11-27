На фронте стратегический кризис: Чмут об угрозе потери государственности

Тарас Чмут / © ТСН.ua

На фронте нарастает стратегический кризис, который, в самом худшем варианте, может привести к потере государственности.

Об этом заявил руководитель волонтерского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью «Суспильному».

По его мнению, о стратегическом кризисе свидетельствует ситуация на поле боя, «где динамика потери позиций, отступления увеличивается и очевидных перспектив к изменению нет».

«По отклику со стороны войск — на всех уровнях, во всех родах, видах, ведомствах и службах. По общей оценке положения дел. Этого достаточно», — говорит волонтер.

Чмут предупреждает, что стратегический кризис в самом худшем варианте может привести к потере государственности.

«Как бы это сейчас ни звучало и как бы мы ни хотели думать, что это невозможно. В более, скажем так, приемлемом варианте — это активное российское наступление дальше. Насколько дальше зависит от многих факторов и факторов, и здесь трудно прогнозировать, но динамика не в нашу пользу», — подытожил он.

Ранее Тарас Чмут предупредил о рисках масштабного прорыва РФ на фронте.