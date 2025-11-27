Авто

Кто сказал, что бешеная скорость стоит миллионы? Эксперты опубликовали рейтинг десяти автомобилей, которые по динамике, управляемости и внешнему виду способны конкурировать с суперкарами, но при этом имеют более доступную цену, сравнимую с бизнес-седанами.

Об этом сообщает TopSpeed.

Эти модели совмещают мощные двигатели и продуманную инженерию, предлагая разгон до 100 км/ч менее чем за 5 секунд.

Лидеры динамики

Самым быстрым в рейтинге стал Chevrolet Corvette (2025) с 6,2-литровым V8 (495 л.с.), разгоняющимся до сотни всего за 2,8 секунды. Также высокую динамику демонстрирует Audi RS3 (2024) — его 2,5-литровый пятицилиндровый турбомотор (401 л.с.) обеспечивает разгон за 3,3 секунды.

Показатель в 3,4 секунды обладают Porsche 718 Cayman и Audi RS5 (444 л.с.), причем последний является полноценным пятиместным хэтчбеком.

Лучшее соотношение цены и скорости

Несколько моделей демонстрируют разгон до 100 км/ч за 3,9 секунды, сохраняя относительно низкую цену:

Nissan Z (2025) — «механика удовольствия» с 3-литровым V6 (400 л.с.) за 1,78 млн грн.

BMW Z4 (2025) — немецкий родстер с турбошисткой (382 л.с.) за 2,29 млн грн.

Toyota GR Supra (2025) — «живая машина» (382 л.с.) за 2,37 млн грн.

Mercedes-AMG C43 (2025) — динамика суперкара (416 л.с.) в кузове бизнес-седана за 2,59 млн грн.

Также в список вошли американская V8-икона Ford Mustang GT (4,2 с, 2,08 млн грн) и спортивный седан Cadillac CT5-V (4,8 с, 2,36 млн грн).

Автоэксперты советуют потенциальным покупателям ориентироваться не только на цифры, но и на ощущение за рулем. Также стоит учитывать значительные затраты на обслуживание (шины, тормоза, страхование), которые могут сравниться с затратами на суперкары.

