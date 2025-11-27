ТСН в социальных сетях

Украина
653
1 мин

На Запорожье россияне допросили и расстреляли украинских пленных

Российские оккупационные войска не прекращают нарушать международное право и казнить украинских пленников.

Анастасия Павленко
Российские военные, вероятно, расстреляли пятерых военнопленных бойцов Сил обороны Украины

Российские военные, вероятно, расстреляли пятерых военнопленных бойцов Сил обороны Украины / © Associated Press

Западнее села Зеленый Гай Запорожской области россияне расстреляли пятерых украинских военных

Об этом сообщили аналитики DeepState.

Эксперты уточнили, что российские войска взяли украинских военных в плен в посадке, разместили их в один ряд, а после проведения допроса расстреляли их.

Пока официальной информации и реакции Украины нет.

Напомним, в Сети публикуют кадры очередного военного преступления оккупационной армии РФ. На видео — расстрел украинских военнопленных.

Недавно на Гуляйпольском направлении россияне расстреляли троих украинских пленных военных.

