На Запорожье россияне допросили и расстреляли украинских пленных
Российские оккупационные войска не прекращают нарушать международное право и казнить украинских пленников.
Западнее села Зеленый Гай Запорожской области россияне расстреляли пятерых украинских военных
Об этом сообщили аналитики DeepState.
Эксперты уточнили, что российские войска взяли украинских военных в плен в посадке, разместили их в один ряд, а после проведения допроса расстреляли их.
Пока официальной информации и реакции Украины нет.
Напомним, в Сети публикуют кадры очередного военного преступления оккупационной армии РФ. На видео — расстрел украинских военнопленных.
Недавно на Гуляйпольском направлении россияне расстреляли троих украинских пленных военных.