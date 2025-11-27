Розстріл п’ятьох полонених українських військових на Запоріжжі: прокуратура підтвердила злочин росіян

Фото: Телеграм-канал Офісу Генерального прокурора

Російські військові вбили п’ятьох українських захисників, які вже перебували в полоні та не могли чинити опір. Страта сталася вранці 27 листопада на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області.

Про це повідомила Запорізька обласна прокуратура.

Слідство встановило, що українських військових узяли в полон, після чого росіяни холоднокровно розстріляли беззбройних полонених.

«Вранці 27 листопада 2025 року на Гуляйпільському напрямку, у Запорізькій області, російські військові холоднокровно розстріляли наших захисників, які перебували у полоні», — йдеться у заяві прокуратури.

У прокуратурі наголосили, що це — грубе порушення Женевських конвенцій та черговий тяжкий міжнародний злочин, вчинений російськими окупаційними силами.

За фактом умисного вбивства та порушення законів і звичаїв війни розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України. Розслідування проводить управління СБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, вдень 27 листопада аналітики DeepState повідомили, що західніше села Зелений Гай Запорізької області росіяни допитали і розстріляли українських полонених.

15 листопада стався розстріл бійців ЗСУ росіянами на Запоріжжі. Тоді вбивць було ліквідовано FPV-дроном через 20 хвилин.