Розстріл п’ятьох полонених українських військових на Запоріжжі: прокуратура підтвердила злочин росіян
На Запоріжжі росіяни стратили п’ятьох захоплених у полон українських воїнів.
Російські військові вбили п’ятьох українських захисників, які вже перебували в полоні та не могли чинити опір. Страта сталася вранці 27 листопада на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області.
Про це повідомила Запорізька обласна прокуратура.
Слідство встановило, що українських військових узяли в полон, після чого росіяни холоднокровно розстріляли беззбройних полонених.
«Вранці 27 листопада 2025 року на Гуляйпільському напрямку, у Запорізькій області, російські військові холоднокровно розстріляли наших захисників, які перебували у полоні», — йдеться у заяві прокуратури.
У прокуратурі наголосили, що це — грубе порушення Женевських конвенцій та черговий тяжкий міжнародний злочин, вчинений російськими окупаційними силами.
За фактом умисного вбивства та порушення законів і звичаїв війни розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України. Розслідування проводить управління СБУ в Запорізькій області.
Нагадаємо, вдень 27 листопада аналітики DeepState повідомили, що західніше села Зелений Гай Запорізької області росіяни допитали і розстріляли українських полонених.
15 листопада стався розстріл бійців ЗСУ росіянами на Запоріжжі. Тоді вбивць було ліквідовано FPV-дроном через 20 хвилин.