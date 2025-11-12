ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
1 хв

На Запоріжжі ЗСУ відійшли на нові рубежі: що відбувається на фронті

На Олександрівському та Гуляйпільському напрямках українські підрозділи перемістилися на вигідні рубежі через масовані обстріли та штурмові дії противника.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

На Олександрівському та Гуляйпільському напрямках Запорізької області тривають запеклі бої. Противник активізував штурмові дії та масовані обстріли в районах населених пунктів Привільне, Зелений Гай, Рівнопілля, Павлівка, Вороне, Степове і Новопавлівське. За останні дні на напрямку зафіксовано близько 25 бойових зіткнень.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня України.

Ворог зазнає значних втрат: лише за минулу добу ліквідовано 58 осіб та майже 30 отримали поранення.

11 листопада 2025 року пізно увечері, внаслідок комплексного вогневого ураження українських позицій у районі Рівнопілля, підрозділи ЗСУ були змушені переміститися на більш вигідні рубежі, щоб зберегти життя особового складу. Просування ворога при цьому зупинено, тривають дії щодо його блокування та комплексного ураження.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські війська просунулися вперед і тимчасово захопили три населені пункти в Запорізькій області. Він також зазначив, що окупанти намагаються використовувати густий туман для маневрів між українськими позиціями.

Запеклі бої продовжуються на інших ділянках лінії фронту, і ситуація залишається складною.

Дата публікації
Кількість переглядів
144
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie