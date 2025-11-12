На Запоріжжі ЗСУ відійшли на нові рубежі: що відбувається на фронті

ЗСУ / © Associated Press

На Олександрівському та Гуляйпільському напрямках Запорізької області тривають запеклі бої. Противник активізував штурмові дії та масовані обстріли в районах населених пунктів Привільне, Зелений Гай, Рівнопілля, Павлівка, Вороне, Степове і Новопавлівське. За останні дні на напрямку зафіксовано близько 25 бойових зіткнень.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня України.

Ворог зазнає значних втрат: лише за минулу добу ліквідовано 58 осіб та майже 30 отримали поранення.

11 листопада 2025 року пізно увечері, внаслідок комплексного вогневого ураження українських позицій у районі Рівнопілля, підрозділи ЗСУ були змушені переміститися на більш вигідні рубежі, щоб зберегти життя особового складу. Просування ворога при цьому зупинено, тривають дії щодо його блокування та комплексного ураження.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські війська просунулися вперед і тимчасово захопили три населені пункти в Запорізькій області. Він також зазначив, що окупанти намагаються використовувати густий туман для маневрів між українськими позиціями.

Запеклі бої продовжуються на інших ділянках лінії фронту, і ситуація залишається складною.