Курс валют на суботу, 11 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 10 квітня.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на суботу, 11 квітня. Долар зріс на 9 коп. Євро додав 4 коп. Злотий підвищився на 1 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 43,46 грн
Курс євро
1 євро — 50,79 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,93 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 13 квітня. Гривня зросла на 1 коп. щодо американського долара.