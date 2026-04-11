Астрологиня назвала знаки зодіака, які люблять робити запаси

Ще недавно нам здавалося, що будь-які запаси — історія з далекого — радянського — минулого.

Міла Корольова
Справді, навіщо влаштовувати зі свого будинку склад, якщо все необхідне в будь-який момент можна купити в магазині або через інтернет?

Але події останнього часу ясно показали, що запаси не бувають зайвими — ніколи не знаєш, у який життєвий момент вони тобі знадобляться.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які люблять робити запаси.

Телець

Тельці — один із найпрактичніших знаків зодіакального кола, вони ніколи не нехтують можливістю передбачити різноманітні життєві складнощі та підстрахувати себе від них. Тож дуже полюбляють запасатися усім, що може стати у нагоді, та ніколи не потрапляють у ситуації, коли їм чогось не вистачило.

Рак

Раки — найдомовитіший знак Зодіаку, і запаси вони роблять тому, що це приносить їм задоволення. Їм подобається купувати продукти тривалого зберігання, побутову хімію та текстиль, обираючи на полицях у магазинах найкраще, а потім облаштовувати комору, розставляти — і розкладати — все придбане на свої місця та — милуватися результатом.

Козоріг

Козероги люблять тримати під контролем усі події у своєму житті, а запаси — один зі способів не опинитися в непередбачуваній ситуації в складному становищі. Утім, завдяки їхній завбачливості, в такі ситуації вони практично не потрапляють, оскільки заздалегідь прораховують будь-які можливі — навіть неможливі — ускладнення.

