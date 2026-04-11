Лавров назвав головну вимогу Кремля для закінчення війни: цинічна заява

Сергій Лавров. / © Associated Press

Реклама

В Росії зухвало заявили, мовляв, війна в Україні може бути врегульована. Втім, для цього мають бути виконані вимоги Кремля.

Про це заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров

Очільник МЗС країни-агресорки висловився, що розпочата ними війна, яку РФ вперто і нахабно називає «конфліктом», «не може бути врегульована без гарантій безпеки Росії». Лаврову не подобається, що нібито «в ЄС говорять лише про гарантії для України».

Реклама

«Євросоюз, добиваючись місця за столом переговорів, заговорив про необхідність надання твердих гарантій безпеки Україні як ключового елемента мирного рішення. Ніхто в Євросоюзі жодного слова не сказав про гарантії безпеки Росії, без чого конфлікт не подолати», — нахабно висловився Лавров.

Нагадаємо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зробив заяву про «мир вже сьогодні». Він зухвало повторив наратив диктатора Володимира Путіна, що нібито РФ «хоче миру». Натомість він кинув брехливі звинувачення на адресу України, яка, мовляв, налаштована інакше.

Зауважимо, ввечері 9 квітня Володимир Путін оголосив про великоднє перемир’я. В його указі йдеться, що окупаційна армія РФ припинить бойові дії від 16.00 11 квітня до кінця дня 12 квітня. У Москві заявили, мовляв, «розраховують, що українська сторона наслідуватиме їхній приклад».