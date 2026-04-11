Лавров назвал главное требование Кремля для окончания войны: циничное заявление

Сергей Лавров.

Реклама

В России дерзко заявили, мол, война в Украине может быть урегулирована. Впрочем, для этого должны быть выполнены требования Кремля.

Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД страны-агрессорки высказался, что начатая ими война, которую РФ упорно и нагло называет «конфликтом», «не может быть урегулирована без гарантий безопасности России». Лаврову не нравится, что якобы «в ЕС говорят только о гарантиях для Украины».

Реклама

«Евросоюз, добиваясь места за столом переговоров, заговорил о необходимости предоставления жестких гарантий безопасности Украине как ключевого элемента мирного решения. Никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть», — нагло высказался Лавров.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о «мире уже сегодня». Он дерзко повторил нарратив диктатора Владимира Путина, что якобы РФ «хочет мира». Он бросил лживые обвинения в адрес Украины, который, мол, настроена иначе.

Заметим, вечером 9 апреля Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. В его указе говорится, что оккупационная армия РФ прекратит боевые действия с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. В Москве заявили, мол, «рассчитывают, что украинская сторона будет следовать их примеру».