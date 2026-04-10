У Путина дерзко заявили о «мире уже сегодня» и обратились к Зеленскому

Владимир Путин.

Реклама

В Кремле дерзко заявили, что пасхальное перемирие носит гуманитарный характер. В то же время Россия якобы «хочет не перемирия, а крепкого устойчивого мира».

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Спикер «фюрера», очевидно, забыв, что именно Киев выдвинул эту идею, нагло заявил, мол, в Кремле видели заявление украинского лидера Владимира Зеленска о том, что он поддерживает перемирие на Пасху.

Реклама

Кроме того, в своем заявлении Песков упомянул о празднике Пасхи, который, по его словам, «святой праздник для нашей страны, а также для украинского народа».

Представитель Кремля еще раз повторил нарратив диктатора Владимира Путина, что якобы страна агрессорка «хочет мира». Он бросил лживые обвинения в адрес Украины, который, мол, настроена иначе.

«Мы может наступить сегодня, если президент Зеленский примет соответствующее решение, возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение», — дерзко заявил пресс-секретарь российского «фюрера».

Пасхальное перемирие — что известно

Вечером 9 апреля диктатор РФ Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. В указе «фюрера» говорится, что армия РФ должна прекратить боевые действия с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля. В Москве заявили, мол, «рассчитывают, что украинская сторона будет следовать их примеру».

Реклама

Заметим, что гораздо раньше именно Украина выдвинула идею с перемирием на Пасху. В частности, на днях президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев передал Кремлю новое предложение по энергетическому перемирию и прекратить огонь «хотя бы на Пасху».

К слову, Москва молчала еще до вчера. В частности, Дмитрий Песков во время традиционного обеденного брифинга для РосСМИ заявлял, что Путин подобных решений до сих пор не принял.