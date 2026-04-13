АЗ Алкмар — Шахтер: онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги конференций

"Шахтер" — "АЗ Алкмар" / © ФК Шахтер

В четверг, 16 апреля, донецкий "Шахтер" сыграет с нидерландским "АЗ Алкмаром" в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "АФАС" в городе Алкмар в Нидерландах. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Первая встреча между командами состоялась 9 апреля на стадионе Генрика Реймана в польском Кракове и завершилась разгромной победой "горняков" со счетом 3:0.

Победитель этой пары в полуфинале Лиги конференций сразится с триумфатором противостояния "Кристал Пэлас" (Англия) — "Фиорентина" (Италия). В первом матче "орлы" дома разбили "фиалок" со счетом 3:0.

