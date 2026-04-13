Поставляет ли Китай оружие Ирану: в Пекине ответили на обвинения
Китай отверг обвинения в поставке оружия Ирану и заявил, что строго соблюдает правила экспортного контроля.
Об этом заявил представитель МИД Китая Го Цзякунь во время брифинга.
«Китай всегда соблюдает осторожный и ответственный подход к экспорту военной продукции, осуществляя строгий контроль в соответствии со своими законами и международными обязательствами», — отметил он.
В то же время в Пекине подчеркнули, что выступают против «необоснованных клеветы» и попыток увязать страну с подобными обвинениями.
Отдельно китайская сторона отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении 50% пошлины на китайское вооружение в случае подтверждения его поставки в Иран.
"Позиция Китая четкая: в тарифной войне нет победителей", - заявил Го Цзякунь.
Китай снабжает оружие Ирану — что известно
Ранее американская разведка сообщила, что Китай может готовить передачу Ирану новых систем противовоздушной обороны в ближайшие недели.
По данным CNN, речь идет, в частности, о переносных зенитно-ракетных комплексах, представляющих угрозу для низколетучих самолетов и активно использовавшихся во время недавнего конфликта.