Поставляет ли Китай оружие Ирану: в Пекине ответили на обвинения

Китай отверг обвинения в поставке оружия Ирану и заявил, что строго соблюдает правила экспортного контроля.

Кирилл Шостак
Флаг Ирана / © Associated Press

Китай отреагировал на сообщения о возможных поставках оружия Ирану, заявив, что соблюдает строгий контроль экспорта и отвергает обвинения.

Об этом заявил представитель МИД Китая Го Цзякунь во время брифинга.

«Китай всегда соблюдает осторожный и ответственный подход к экспорту военной продукции, осуществляя строгий контроль в соответствии со своими законами и международными обязательствами», — отметил он.

В то же время в Пекине подчеркнули, что выступают против «необоснованных клеветы» и попыток увязать страну с подобными обвинениями.

Отдельно китайская сторона отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении 50% пошлины на китайское вооружение в случае подтверждения его поставки в Иран.

"Позиция Китая четкая: в тарифной войне нет победителей", - заявил Го Цзякунь.

Китай снабжает оружие Ирану — что известно

Ранее американская разведка сообщила, что Китай может готовить передачу Ирану новых систем противовоздушной обороны в ближайшие недели.

По данным CNN, речь идет, в частности, о переносных зенитно-ракетных комплексах, представляющих угрозу для низколетучих самолетов и активно использовавшихся во время недавнего конфликта.

