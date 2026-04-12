Китай готовит вооружение для Ирана через третьи страны — разведка США

Китай может вооружить Иран во время перемирия / © Associated Press

Реклама

По данным американской разведки, Китай готовится передать Ирану новые системы противовоздушной обороны уже в ближайшие недели.

Об этом сообщают источники, знакомые с актуальными оценками разведсообщества США, передает CNN.

Речь идет, в частности, о переносных зенитно-ракетных комплексах (MANPADS), представляющих серьезную угрозу для низколетучих военных самолетов США. Такие системы активно использовались во время недавнего пятинедельного конфликта и могут снова стать критическим фактором в случае срыва перемирия.

Реклама

По информации CNN, поставки могут осуществляться через третьи страны, чтобы скрыть подлинное происхождение вооружения.

Этот шаг выглядел бы особенно спорным, поскольку Пекин официально заявлял о своей роли в посредничестве при достижении хрупкого перемирия между США и Ираном. Также ожидается визит президента США Дональда Трампа в Китай для переговоров с Си Цзиньпином.

В Вашингтоне предупреждают, что передача вооружений Ирану будет иметь последствия. Сам Трамп заявил, что в случае таких действий «Китай будет иметь большие проблемы», не уточнив детали возможных мер.

Что говорят в КНР

Посольство Китая в США отрицает эти обвинения, заявляя, что Пекин никогда не снабжал оружие ни одной из сторон конфликта и придерживается международных обязательств.

Реклама

В то же время, источники отмечают, что Китай продолжает осторожную политику: поддерживает экономические связи с Ираном, в частности из-за импорта нефти, но избегает открытого военного вмешательства, чтобы не обострять конфликт с США и Израилем.

По оценкам аналитиков, Пекин пытается балансировать между сохранением партнерства с Ираном и формальным нейтралитетом, в то время как Иран продолжает углублять военно-экономические связи как с Китаем, так и с Россией.

Напомним, в войне США и Ирана выиграли Москва и Пекин, тогда как Соединенные Штаты и их союзники понесли потери, о чем пишут западные эксперты.

После 40 дней боевых действий на Ближнем Востоке США и Иран объявили о хрупком двухнедельном перемирии, однако его стабильность остается под вопросом.