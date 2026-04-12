Предприниматель выкупил шахтный комплекс ядерных ракет времен Холодной войны: что из этого вышло

Шахта ядерных ракет в США / © скриншот с видео

Австралийский бизнесмен Ник Галик приобрел у правительства США выведенный из эксплуатации ракетно-ядерный шахтный комплекс времен Холодной войны за более 10 миллионов долларов. В переоборудованном объекте он планирует разместить центр обработки данных с искусственным интеллектом.

Об этом сообщает Business Insider.

Выведенный из эксплуатации ядерный шахтный комплекс вблизи Денвера, штат Колорадо когда-то мог в любой момент запустить три ядерные ракеты мощностью 4,5 мегатонны.

Ракеты Titan I, которые здесь хранились, имели высоту 98 футов и могли доставлять ядерную боеголовку на расстояние 10 000 км. Однако они оказались недолговечными. Уже к началу 1965 года эти ракеты признали устаревшими и демонтировали. Им на смену пришли межконтинентальные баллистические ракеты «Титан II» и «Минитмен I».

В последующие годы правительство США вывезло ценные материалы из бункеров и продало большинство объектов государственным и частным владельцам.

По словам Ника Галика, после того, как бункер был выведен из эксплуатации, его использовали правительственные оборонные подрядчики и Агентство передовых оборонных исследовательских проектов.

Бизнесмен задокументировал каждый шаг своего путешествия по этому объекту на YouTube-канале Nuclear Bunker Living. Первый эпизод, загруженный в сентябре 2021 года, когда было совершено приобретение, показывает, как он впервые самостоятельно исследует бункер.

Шахта опускается на глубину 165 футов (54 метра) под поверхность, что достаточно для размещения ракет и оборудования, необходимого для их запуска. Различные пусковые установки, купола управления, энергетический купол и другие зоны делают объект обширным комплексом.

Многие реликвии до сих пор остаются в диспетчерской и других помещениях, в частности фрагменты стола, с которого должен был бы быть запрограммирован запуск.

Поскольку искусственный интеллект требует большого количества энергии, а также безопасного и надежного пространства для данных, подземные места, такие как объект Халика, могут оказаться лучшими местами для его использования.

Критическим фактором является прохладная температура в бункере, которая даже летом составляет 10 градусов Цельсия, что является оптимальным для центра обработки данных, чтобы предотвратить перегрев серверов.

Для питания центра обработки данных бизнесмен заменит дизельную инфраструктуру объекта на небольшие ядерные реакторы, чтобы избежать хлопот с перезаправкой.

В одном из помещений Галик планирует создать ночной клуб с диджеем, баром, лаунжами для употребления алкоголя и танцорами.

Напомним, во время археологических раскопок в замке Скарборо обнаружили бетонный бункер, который когда-то был секретным форпостом британской ядерной обороны.