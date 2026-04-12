- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 5369
- Время на прочтение
- 1 мин
Выборы в Венгрии: стали известны первые результаты голосования
После подсчета более 50% избирательных бюллетеней лидирует оппозиционная партия «Тиса».
На парламентских выборах, которые состоялись в Венгрии в воскресенье, 12 апреля, наибольшую поддержку сейчас получает оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра.
Об этом сообщает венгерское издание Telex со ссылкой на первые результаты подсчета голосов.
По состоянию на 22:00 было подсчитано более трети (37%) избирательных бюллетеней.
Сейчас лидирует партия «Тиса» Петера Мадяра с результатом 51,22%.
У действующей партии власти «Фидес», которую возглавляет Виктор Орбан, лишь 40,11%.
Таким образом оппозиционная партия оторвалась от партии действующего премьер-министра Венгрии более чем на 11%.
С ростом количества обработанных ЦИК Венгрии избирательных бюллетеней, партия «Тиса» увеличила свой отрыв.
По подсчету 53% избирательных бюллетеней результаты таковы:
партия «Тиса» Петера Мадьяра — 52,49%;
партия «Фидес» Виктора Орбана — 38,83%.
Если такой результат сохранится до конца подсчета голосов, это позволит оппозиционной партии «Тиса» сформировать конституционное большинство в парламенте Венгрии.
Напомним, действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с тревогой прокомментировал рекордную явку избирателей. Он призвал прийти на избирательные участки всех «патриотов».