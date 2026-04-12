ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
5369
Время на прочтение
1 мин

Выборы в Венгрии: стали известны первые результаты голосования

После подсчета более 50% избирательных бюллетеней лидирует оппозиционная партия «Тиса».

Автор публикации
Богдан Скаврон
Выборы в Венгрии / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

На парламентских выборах, которые состоялись в Венгрии в воскресенье, 12 апреля, наибольшую поддержку сейчас получает оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра.

Об этом сообщает венгерское издание Telex со ссылкой на первые результаты подсчета голосов.

По состоянию на 22:00 было подсчитано более трети (37%) избирательных бюллетеней.

Сейчас лидирует партия «Тиса» Петера Мадяра с результатом 51,22%.

У действующей партии власти «Фидес», которую возглавляет Виктор Орбан, лишь 40,11%.

Таким образом оппозиционная партия оторвалась от партии действующего премьер-министра Венгрии более чем на 11%.

С ростом количества обработанных ЦИК Венгрии избирательных бюллетеней, партия «Тиса» увеличила свой отрыв.

По подсчету 53% избирательных бюллетеней результаты таковы:

  • партия «Тиса» Петера Мадьяра — 52,49%;

  • партия «Фидес» Виктора Орбана — 38,83%.

Если такой результат сохранится до конца подсчета голосов, это позволит оппозиционной партии «Тиса» сформировать конституционное большинство в парламенте Венгрии.

Напомним, действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с тревогой прокомментировал рекордную явку избирателей. Он призвал прийти на избирательные участки всех «патриотов».

Дата публикации
Количество просмотров
5369
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie