Ребров эмоционально ответил на вопрос о вероятной отставке после матча с Албанией

Сергей Ребров / © УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров эмоционально ответил на вопрос о возможной отставке после товарищеского матча с Албанией, который завершился победой "сине-желтых" со счетом 1:0.

"У меня есть начальник. Я поговорю с Андреем Николаевичем Шевченко. Мой контракт истекает через два месяца, я уже сказал, больше я добавить не могу. Если мы вместе решим, что со мной нет будущего у национальной сборной — нет проблем, для меня это не проблема.

Вы не думайте, что я держусь за это место. Но я перед игрой поговорил с Шевченко, он сказал, что после игры поговорим. Все. Почему вас настолько этот вопрос волнует? Не надо говорить обо всей Украине", — заявил Ребров на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, сборная Украины не смогла выйти в финальный турнир чемпионата мира-2026. В полуфинале плей-офф европейского отбора команда Реброва проиграла Швеции (1:3).

