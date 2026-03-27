Андрей Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Швеции и невыход на ЧМ-2026

Андрей Шевченко / © УАФ

Реклама

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко прокомментировал поражение сборной Украины от Швеции в полуфинальном матче плей-офф европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Поединок на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия завершился поражением команды Сергея Реброва со счетом 1:3 .

Следовательно, сборная Украины не смогла попасть на грядущий Мундиаль.

Реклама

"Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков за поддержку сборной Украины. Мы недовольны результатом, ведь задача на цикл не выполнена. Сейчас сборной нужно достойно сыграть второй матч, показать характер и силу духа. После этой товарищеской игры мы проведем полный анализ отборочного цикла, поговорим с главным тренером и примем решение в пользу будущего национальной сборной", — цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.

После поражения от шведов сборная Украины 31 марта проведет товарищеский поединок с Албанией, которая в другом полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026 уступила Польше (1:2).

В свою очередь, шведы и поляки 31 марта в очном противостоянии разыграют путевку на Мундиаль.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.