Форварду сборной Швеции покорилось неприятное для Украины историческое достижение

Виктор Дьекереш / © Associated Press

Форвард сборной Швеции Виктор Дьекереш установил уникальное достижение в полуфинальном матче плей-офф европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года против Украины.

27-летний нападающий лондонского "Арсенала" оформил хет-трик в ворота украинской сборной, чем помог шведам одержать победу со счетом 3:1.

Дьекереш стал первым футболистом в истории, которому удалось забить три гола сборной Украины в одном матче. До этого ни один игрок не отличался больше двух раз в одном поединке против "сине-желтых" (с учетом товарищеских игр),

"Конечно, это многое значит для меня и команды. Мы вышли в финал плей-офф отбора и теперь у нас будет большой матч против Польши. Это все, чего мы хотели", — приводит слова Дьекереша после игры с Украиной издание Fotbollskalanen.

Матч Швеция — Польша за путевку на Мундиаль состоится 31 марта.

Поляки в своем полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026 одержали волевую победу над Албанией (2:1).

В свою очередь, сборная Украины 31 марта проведет товарищеский поединок с албанцами.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.