"Это уже не случайность": Яремчук назвал главную причину фиаско в матче со Швецией

Роман Яремчук

Реклама

Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал поражение от Швеции (1:3) в полуфинальном матче плей-офф европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

"Почему-то так получается, что именно в самый ответственный момент мы "обкакиваемся", к сожалению. Это было с румынами, это было с Уэльсом, это было и сейчас. Я думаю, это уже не случайность, это уже какая-то система, наверное, такая. Наверное, мы просто слабее. Надо это признать, и все. Есть команда, которой мы проиграли сегодня полностью, во всех смыслах.

Еще раз скажу, что не хочется переходить на личности, но нужно делать выводы. Если мы действительно хотим чего-то достичь в будущем, мы должны делать выводы на уровне системы. Только тогда, возможно, придет результат", — цитирует Яремчука Tribuna.com.

Реклама

После поражения от шведов сборная Украины 31 марта проведет товарищеский поединок с Албанией, которая в другом полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026 уступила Польше (1:2).

В свою очередь, шведы и поляки 31 марта в очном противостоянии разыграют путевку на Мундиаль.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.