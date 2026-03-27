"Стыдно": Миколенко назвал "позорищем" поражение от Швеции в плей-офф отбора к ЧМ-2026

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко эмоционально прокомментировал поражение от Швеции (1:3) в полуфинальном матче плей-офф европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

"Эмоции, наверное, как и у остальной Украины, что смотрела футбол. Пришел на флеш, чтобы поблагодарить тех людей, что досмотрели это позорище. Хотел извиниться, но нечего извиняться после боя. Просто хотел поблагодарить, что досмотрели и болели.

Почему проиграли? Не знаю. Нечего разбирать, ничего не буду говорить, потом теорию разберем, сейчас уже поздно. Просто стыдно, как мы беззубо вышли и сыграли. Если приводить пример игру с Исландией, как бились за этот плей-офф, как вся Украина нас болела, а на поле была цельная команда — сегодня этого не было. Не могу этого объяснить, может быть, не наш день. Но как есть", — сказал Миколенко в комментарии MEGOGO.

После поражения от шведов сборная Украины 31 марта проведет товарищеский поединок с Албанией, которая в другом полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026 уступила Польше (1:2).

В свою очередь, шведы и поляки 31 марта в очном противостоянии разыграют путевку на Мундиаль.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.