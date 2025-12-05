ЧМ-2026 по футболу: результаты жеребьевки финального турнира, состав всех групп

Трофей чемпионата мира по футболу / © Associated Press

В пятницу, 5 декабря, в Центре искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне состоялась церемония жеребьевки финального турнира чемпионата мира-2026 по футболу.

Сборная Украины, которая еще должна по пути к мировому первенству преодолеть плей-офф отбора, также получила потенциальных соперников на групповом этапе турнира.

Команда Сергея Реброва была посеяна из последней, четвертой корзины и попала в группу F, где могут сыграть с Нидерландами, Японией и Тунисом.

Всего во время жеребьевки 48 участников финального турнира ЧМ-2026 были распределены на 12 групп по 4 команды в каждой. По 2 лучшие сборные из каждого квартета и 8 обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Результаты жеребьевки финального турнира ЧМ-2026

Группа A: Мексика, Республика Корея, ЮАР, победитель европейского плей-офф D (Чехия / Ирландия – Дания / Северная Македония)

Группа B: Канада, Швейцария, Катар, победитель европейского плей-офф А (Уэльс / Босния и Герцеговина – Италия / Северная Ирландия)

Группа C: Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити

Группа D: США, Австралия, Парагвай, победитель европейского плей-офф С (Словакия / Косово – Турция / Румыния)

Группа E: Германия, Эквадор, Кот-д'Ивуар, Кюрасао

Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, победитель европейского плей-офф В (Украина / Швеция – Польша / Албания)

Группа G: Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия

Группа H: Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде

Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, победитель межконтинентального плей-офф 2 (Ирак – Боливия / Суринам)

Группа J: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания

Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан, победитель межконтинентального плей-офф 1 (ДР Конго – Новая Каледония / Ямайка)

Группа L: Англия, Хорватия, Панама, Гана

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Поединки 23-го в истории чемпионата мира будут сыграны в 16-ти городах. Матч-открытие турнира запланирован 11 июня 2026 года в Мехико, а финальный поединок 19 июля примет Нью-Йорк.

В общей сложности ЧМ-2026 будет состоять из 104 матчей, а сам турнир продлится 39 дней. Это будет самый продолжительный чемпионат мира по футболу в истории. Для сравнения: на ЧМ-2022 было сыграно 64 поединка за 28 дней.

Отметим, что действующим чемпионом мира по футболу сборная Аргентины. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.

Сборная Украины в плей-офф отбора ЧМ-2026

Для того, чтобы принять участие в финальном турнире ЧМ-2026, сборной Украины нужно выиграть еще два матча. В полуфинале плей-офф европейского отбора наша команда 26 марта 2026 года сыграет против Швеции.

Победитель этого поединка в финале плей-офф 31 марта 2026 года разыграет путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша – Албания.

Сборная Украины будет номинальным хозяином полуфинала плей-офф со Швецией, а в случае успеха и финала против победителя пары Польша – Албания.

