Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 23-29 марта

Деньги / © Associated Press

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится.

Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 23 по 29 марта?

Овен

Успех — как профессиональный, так и финансовый — будет способствовать в работе над любыми — как новыми, так и отложенными на время — проектами, главное — не ждать, когда все решится само по себе, а активно действовать.

Телец

В работе нужно заниматься только своими непосредственными обязанностями — нежелательно брать на себя чужие полномочия, поскольку это не принесет ни профессионального авторитета, ни денег.

Близнецы

Принимая любые решения, которые так или иначе касаются финансовых вопросов, необходимо руководствуются интуицией: просчитать все невозможно, а внутренний голос выдаст наиболее оптимальный вариант.

Рак

Можно переходить на новую работу и даже полностью менять сферу деятельности: такой — решительный — шаг откроет перед представителями знака новые профессиональные, творческие и финансовые перспективы.

Лев

Инициатива, проявленная в эти дни, окажется не только не наказуемой, но и всячески поощряемой: благодаря ей руководство может принять решение поощрить представителей знака — в том числе и материально.

Дева

Не стоит брать на себя повышенные рабочие обязательства, взваливая на свои плечи больше, чем представители знака в состоянии делать: заработать им в результате не удастся, а вот подорвать силы — можно будет легко.

Весы

Принимая важные — прежде всего, финансовые — решения, необходимо настроиться на позитивную волну: чем больше неприятного представители знака будут видеть вокруг, тем больше материальных ошибок совершат.

Скорпион

На успех — прежде всего, в материальной сфере — можно рассчитывать только при наличии четкого плана действий: очень важно точно представлять себе, какой цели и — самое главное — какими средствами ее можно достичь.

Стрелец

Неделя благоприятна для крупных покупок, которые представители знака давно откладывали на потом, сейчас для них пришла пора: все, что будет приобретено в это время, окажется удачным вложением средств.

Козерог

Велика вероятность заманчивого предложения занять новую должность и даже перейти на работу в другую компанию — прежде чем дать согласие, необходимо тщательно взвесить свои силы — их может банально не хватить.

Водолей

Деньги в это время необходимо тратить экономно: звезды не призывают представителей знака отказываться от необходимого, но вполне можно сократить покупку вещей, без которых пока можно обойтись.

Рыбы

Необходимо остерегаться мошенников, которые могут проявлять особое внимание к предстаивтелям именно этого знака — особенно осторожными нужно быть с финансовыми предложениями, исходящими от родственников.

