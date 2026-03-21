Иран запустил ракеты по американо-британской военной базе в Тихом океане: Лондон отреагировал

Иран атаковал ракетами с дальностью 4000 км авиабазу Диего-Гарсия.

Елена Капник
Ракетный удар. / © Associated Press

Министерство обороны Великобритании осудило «безрассудные» атаки баллистики, которые Иран совершил по американо-британской военной базе в Индийском океане.

Об этом говорится в заявлении ведомства, сообщило Sky News.

Лондон назвал «безрассудные» удары по всему региону «угрозой британским интересам и британским союзникам».

«Истребители Королевских ВВС и другие военные средства Великобритании продолжают защищать наших людей и персонал в регионе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство стран разрешило США использовать британские базы для проведения «конкретных и ограниченных оборонных операций».

К слову, Диего-Гарсия — ключевой аэродром для флота тяжелых бомбардировщиков США — долгое время служил важным заграничным военным перевалочным пунктом для операций вдали от дома.

Как сообщалось, Иран атаковал баллистикой военную базу США и Британии, расположенную на острове Диего-Гарсия. Впрочем, они не добились цели. Одна из ракет вышла из строя во время полета, а другую перехватил американский военный корабль с помощью ракеты-перехватчика SM-3.

