Иран запустил ракеты по американо-британской военной базе в Тихом океане: Лондон отреагировал
Иран атаковал ракетами с дальностью 4000 км авиабазу Диего-Гарсия.
Министерство обороны Великобритании осудило «безрассудные» атаки баллистики, которые Иран совершил по американо-британской военной базе в Индийском океане.
Об этом говорится в заявлении ведомства, сообщило Sky News.
Лондон назвал «безрассудные» удары по всему региону «угрозой британским интересам и британским союзникам».
«Истребители Королевских ВВС и другие военные средства Великобритании продолжают защищать наших людей и персонал в регионе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство стран разрешило США использовать британские базы для проведения «конкретных и ограниченных оборонных операций».
К слову, Диего-Гарсия — ключевой аэродром для флота тяжелых бомбардировщиков США — долгое время служил важным заграничным военным перевалочным пунктом для операций вдали от дома.
Как сообщалось, Иран атаковал баллистикой военную базу США и Британии, расположенную на острове Диего-Гарсия. Впрочем, они не добились цели. Одна из ракет вышла из строя во время полета, а другую перехватил американский военный корабль с помощью ракеты-перехватчика SM-3.