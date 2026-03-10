Украина — Швеция: где и когда смотреть полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026

Украина — Швеция / © Associated Press

Реклама

В четверг, 26 марта, сборная Украины сыграет с командой Швеции в полуфинале плей-офф европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Номинально домашний для украинской сборной поединок из-за войны с российскими оккупантами состоится на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия.

Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Реклама

Где смотреть матч Украина — Швеция

Прямую трансляцию поединка Украина — Швеция можно посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на бесплатном канале "MEGOGO СПОРТ" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Швеция.

В случае победы над шведами команда Сергея Реброва в финале плей-офф за выход на мировое первенство 31 марта сразится с триумфатором пары Польша — Албания.

Отметим, что сборная Украины уже узнала потенциальных соперников в финальном турнире ЧМ-2026. Если "сине-желтые" смогут пробиться на Мундиаль, то посоревнуются в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.

Реклама

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.