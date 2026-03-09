Гороскоп на 10 марта для всех знаков Зодиака: день, когда мы почувствуем прилив энергии

Весенний пейзаж / © Credits

Обстоятельства складываются максимально благоприятно для того, чтобы перестать раздумывать и раскачиваться, а начать активно действовать.

Уверенность в себе и своих силах сделает возможными любые — даже очень сложные, но при этом грандиозные — свершения и достижения.

В отношениях с другими людьми ни в коем случае нельзя никого обманывать, поскольку это может привести к неприятностям, впрочем, это нежелательно делать всегда.

Овен

Не стоит показывать силу своего характера в отношениях с другими людьми — обидев их, вы вынуждены будете долго искать способ примирения, поскольку долго существовать в состоянии ссоры с ним вы не сможете.

Телец

Как бы ни складывались жизненные обстоятельства, важно смотреть на происходящее с юмором: возможно, существующие проблемы так сразу и не рассосутся, но точно серьезно поблекнут — они очень боятся смеха.

Близнецы

Как бы вы ни спешили, не стоит равнодушно проходить мимо людей, которые нуждаются в вашей помощи — не оказав ее, вы, скорее всего, очень быстро пожалеете о проявленном равнодушии, но может оказаться поздно

Рак

Достижение цели, которую вы в этот день поставите перед собой, потребует определенных — серьезных — усилий, но полученный в конечном итоге результат обязательно вас порадует, так что не стоит себя жалеть.

Лев

Нельзя все время думать о приятном событии, которое вот-вот должно произойти в вашей жизни — отвлекитесь от мыслей о нем, переключив внимание на повседневные заботы, все случится гораздо быстрее.

Дева

Что бы ни случилось в вашей жизни, ничему не удивляйтесь и сохраняйте спокойствие, тем более, что все, произошедшее в это время, будет преимущественно положительного свойства.

Весы

Отстаивать свое мнение можно только при помощи достойных и интеллигентных доводов, не допуская непарламентских выражений, в противном случае вам вряд ли удастся кого-то в чем-то убедить.

Скорпион

Защита слабых и обиженных — дело благое, и, похоже, что в этот день никто кроме вас — с вашим сильным характером и обострённым чувством справедливости — помочь тем, кто нуждается в заступничестве, не удастся.

Стрелец

Не стоит выполнить чужую работу, даже если вас будут настоятельно об этом просить: скорее всего, вас хотят использовать, ничего не дав взамен, и согласившись, вы будете чувствовать себя обманутыми и обиженными.

Козерог

Нежелательно принимать участие в конфликтах, которые лично к вам не имеют никакого отношения, а также переносить слухи и сплетничать: враждующие стороны обязательно помирятся и объединятся против вас.

Водолей

Гнаться за всеми профессиональными «зайцами» одновременно нежелательно в любой другой день, но сегодня — особенно: нужно выбрать одного — самого приоритетного — и преследовать исключительно его.

Рыбы

Вам могут сделать предложение, от которого, как отворят в фильмах про мафию, нельзя будет отказаться, коснется перехода на новую должность или даже новую работу, — звезды советуют соглашаться на него, не раздумывая.

