9 марта 2026 года

9 марта 2026 года — понедельник. 1474 день войны в Украине.

Какой завтра праздник

9 марта верующие празднуют День памяти святых 40 мучеников Севастийских (Сорок святых) / © pexels.com

Завтра, 9 марта, верующие празднуют День памяти святых 40 мучеников Севастийских (Сорок святых). Это воины-христиане, принявшие мученическую смерть около 320 года в городе Севастия (Малая Армения) за отказ отречься от веры во Христа. По приказу языческой власти их раздели и оставили замерзать на льду озера. Один из воинов испугался и отступил, но на его место стал уверовавший сторож, увидев их непреклонность. Так число мучеников снова стало сорок.

9 марта в Украине празднуют День рождения Тараса Григорьевича Шевченко / © Фото из открытых источников

9 марта в Украине празднуют День рождения Тараса Григорьевича Шевченко. Он родился 9 марта 1814 года в селе Моринцы Черкасской области в крепостной семье. Шевченко стал символом борьбы за свободу, достоинство и национальную самобытность украинцев. Его сборник «Кобзарь» изменил ход украинской литературы и пробудил национальное сознание. За свое творчество и свободомыслие поэт подвергся преследованиям и ссылкам, но не отрекся от убеждений. Для украинцев эта дата — не просто упоминание о выдающемся художнике, а напоминание о силе слова, любви к Родине и ответственности за ее будущее.

9 марта Международный день ди-джея / © Pixabay

Также 9 марта Международный день ди-джея. Это не только профессиональный праздник людей, создающих музыкальное настроение на вечеринках, клубах и радио, но и благотворительная инициатива. Идея праздника возникла в 2002 году при поддержке международных музыкальных организаций и фондов. В этот день многие диджеи по всему миру принимают участие в благотворительных выступлениях, а часть заработанных средств направляют на помощь детям и молодежи.

9 марта Содружества наций / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

А еще 9 марта День Содружества наций. Выпадает на второй понедельник марта. Этот праздник объединяет 56 независимых государств-членов Содружества наций, ранее входивших в Британскую империю. Этот день напоминает, что даже разные страны и культуры могут объединяться ради общих идей, развития и мира.