8 марта 2026 года

8 марта 2026 года — воскресенье. 1473-й день войны в Украине.

8 марта верующие празднуют День памяти святого преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никомидийского / © unsplash.com

Завтра, 8 марта, верующие празднуют День памяти святого преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никомидийского. Он был епископом Никомидии в Византийской империи в конце VIII — начале IX века. Он прославился как ревностный защитник почитания святых икон в период иконоборческих преследований. За верность православному учению подвергся гонениям от императорской власти: он был лишен кафедры и отправлен в ссылку. Несмотря на страдание, святитель остался непоколебимым в исповедании веры, за что Церковь чтит его как исповедника.

8 марта в Украине и мире празднуют Международный женский день (День борьбы за права женщин) / © pexels.com

8 марта в Украине и мире празднуют Международный женский день (День борьбы за права женщин). Его истоки связаны с движением за равные трудовые права, достойную оплату труда и избирательное право для женщин в начале XX века. Идею основания праздника 1910 предложила немецкая активистка Клара Цеткин во время Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене. Уже с 1911 года женский день начали отмечать в нескольких европейских странах, а затем дата закрепилась именно за 8 марта.

1975, который был провозглашен Годом женщины, праздник официально поддержала Организация Объединенных Наций, подчеркнув его глобальное значение. Символами праздника стали фиолетовый цвет (справедливость и достоинство), зеленый (надежда) и белый (чистота намерений).

8 марта Международный день женщин пивоваров / © pexels.com

Также 8 марта Международный день женщин пивоваров. Праздник призван напомнить: пивоварение исторически было женским делом. В древней Месопотамии пиво варили именно женщины, а богиня Нинкаси считалась покровительницей пивоварения. В средневековой Европе «brewsters» — женщины-пивоварки — готовили напиток для семей и на продажу. Лишь с развитием промышленного производства отрасль постепенно стала преимущественно мужской.

8 марта День «Будь плохим» / © unsplash.com

А еще 8 марта День «Будь плохим». Это неофициальный, шутливый праздник, призывающий позволить себе немного нарушить правила — конечно, без ущерба для себя и других. Идея проста: иногда чрезмерная правильность, контроль и стремление соответствовать ожиданиям истощают. Речь идет не о настоящем плохом поведении, а скорее о легком бунте против ежедневного перфекционизма. Такой символический выход из рамок помогает перезагрузиться, снизить уровень стресса и вернуть себе чувство внутренней свободы.