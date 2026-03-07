Зеленский эмоционально отреагировал на массированный удар РФ

Владимир Зеленский / © Getty Images

Реклама

Ночью 7 марта армия РФ ударила ракетами и беспилотниками по разным областям Украины. Под прицелом находилась энергетика, железная дорога и обычные дома. В частности, жилые многоэтажки повреждены в Харькове, где погибли по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что в течение ночи агрессор РФ применила против Украины 29 ракет и 480 дронов. Оккупанты целились по энергетике в Киеве, а также в Хмельницкой и Черновицкой областях, по железной дороге — на Житомирщине. Последствия российской атаки фиксируют в Сумской, Одесской, Днепровской, Запорожье, Винницкой, Полтавской, Черкасской областях.

Реклама

Президент сообщил, что с ночи продолжается разбор завалов жилого дома в Харькове, куда попала баллистическая российская ракета. Разрушен подъезд, повреждены верхние этажи соседнего дома. По предварительным данным, по меньшей мере семь человек погибли, а более десяти получили ранения. Однако под завалами могут быть еще люди.

«На эти жестокие удары против жизни обязательно должен быть ответ партнеров. Россия не исключила попыток уничтожить жилищную и критическую инфраструктуру Украины, так что поддержка должна продолжаться. Программа PURL должна работать дальше не менее активно», — заявил Зеленский.

Напомним, в эту ночь армия РФ ударила по Украине беспилотниками и ракетами. В частности, в Харькове ракета попала в жилую многоэтажку. В результате удара разрушен подъезд дома — от 1-го до 5-го этажа, а также конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседнего дома.

Соседняя Польша отреагировала на ночную массированную атаку на Украину. Страна поднимала военную авиацию. Кроме того, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигали высочайшего уровня готовности.