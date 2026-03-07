Лунный гороскоп на 9-15 марта: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 9 по 15 марта.

Понедельник

День, когда желательно найти гармонию с миром, в котором мы живем, установив баланс между материальным и духовным его началами, не допуская крена ни в одну сторону. На окружающее пространство — и наше положение в нем — необходимо смотреть исключительно с оптимистической точки зрения, тогда спустя смоем непродолжительное время многие наши мечты могут стать реальностью. Время также благоприятно для любых начинании, но успех прежде всего будет сопутствовать тем из нас, кто найдет в себе силы перейти от слов и намерений к активным действиям.

Вторник

Один из самых энергичных дней лунного календаря, когда активными и трудолюбивыми становятся даже самые безынициативные, ленивые и апатичные из нас. К тому же, многократно усиливается наша уверенность в себе и своих силах, а это значит, что желательно браться за самые важные и сложные проекты — сейчас максимально удачное время для того, чтобы воплотить их в жизнь. Главное — не упустить редкий шанс преуспеть в профессии, бизнесе и финансах.

Среда

День мудрости, когда раскрываются многие секреты и тайны, над которыми мы долгое время безрезультатно ломали голову. Сегодня — как будто бы на нас снизойдет озарение, когда станет отчетливо видно все, что до этого времени было скрыто за пеленой «тумана». Усиление умственных и интеллектуальных способностей, которое произойдет в это время, дадут возможность успешно заниматься соответствующей деятельностью — научной, аналитический, литературной, художественной.

Четверг

День, когда новое — какой бы сферы жизни оно при этом ни касалось — нельзя бдет построить на старом фундаменте, поэтом его обязательно нужно будет разрушить. Так, личное счастье невозможно с человеком, отношения с которым уже изжили свое: с ним нужно расстаться, тогда на его место обязательно придет тот, в котором нас устроит все. Приняв решение, не стоит прислушиваться к тем, кто будет отговаривать нас от важного шага — в конце концов, за последствия придется отвечать только нам и никому другому.

Пятница

День, когда, несмотря на пятницу, нужно ставить перед собой грандиозные — прежде всего, профессиональные — цели и делать первые шаги к их достижению — они окажутся наиболее продуктивными и результативными. Однако существует одно условие, без которого успех невозможен: не должно оставаться никаких недоделок — они будут тормозить наше движение вперед.

Суббота

Сегодня, по мнению астролога самое важное что мы можем — и должны — сделать, это сосредоточиться на своем внутреннем мире, а для этого очень важно находится в состоянии покоя — как морального, так и физического. Это позволит найти ответы на важные вопросы, касающиеся отношений с другими людьми — в основном, друзьями и любимыми. От важных дел, даже если они, как и положено в выходной, касаются домашних хлопот, нужно отказаться.

Воскресенье

День, когда мы теряем возможность смотреть на себя самих — свои успехи, достижения, достоинства — адекватно: нам двойственно переоценивать собственную значимость. В значительно степени это не будет соответствовать реальности, а значит, создаст трудности в общении с окружающими людьми. Чтобы уже завтра не жалеть о своем высокомерном поведении, желательно удерживать себя от хвастовства и завышенного самомнения.

