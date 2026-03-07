В России сделали циничное заявление после массированной атаки по Украине

Атака на Харьков.

Реклама

В ночь на субботу, 7 марта, армия Российской Федерации массированно атаковала Украину ракетами и дронами. оккупанты традиционно цинично отчитались, мол, «целые удары достигнуты».

Об этом сообщили РосСМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

В российском ведомстве дерзко заявили, что массированный удар нанесли «высокоточное оружие». Атака, отчитываются оккупанты, якобы «стала ответом» на атаки Украины.

Реклама

Отметим, что в лучших традициях кремлевской методички Минобороны РФ заявило, что атаковали вроде бы только объекты энергетической инфраструктуры и предприятия украинского ВПК.

В то же время оккупанты и словом не обмолвились о прицельном ударе по жилому дому в Харькове, где убили гражданских, в том числе детей. Также в РФ умолчали, что в Киеве после ночного обстрела тысячи домов снова остались без тепла.

Атака РФ 7 марта

Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Украины с применением сотни дронов и ракет наземного и морского базирования. Зафиксировано 509 средств воздушного нападения, из которых 472 цели были сбиты или подавлены.

Из-за массированной атаки в семи областях произошли отключения света. Обесточивание зафиксировано в Харьковской, Запорожской, Полтавской, Винницкой, Одесской, Николаевской и Хмельницкой областях.

Реклама

Кроме того, во время ночной атаки РФ повредила железную дорогу. Ряд поездов вынужденно изменил маршруты в нескольких областях — Винницкой, Житомирской и Хмельницкой. Кроме того, некоторые рейсы курсировать не будут.