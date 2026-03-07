- Дата публикации
Во время ночной атаки РФ повредила железную дорогу: где поезда задерживаются и меняют маршруты – детали
Из-за российского обстрела в ряде областей отменили поезда и
Этой ночью во время российской массированной атаки на Украину была повреждена железнодорожная инфраструктура. Ряд поездов вынужденно меняет маршруты, а некоторые рейсы задерживаются.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныця: пригородные поезда».
Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры «УЗ» изменила маршрут ряда поездов в Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях:
В течение суток будут ограничены маршруты:
№6249 Казатин-1 — Михайленко (вместо Казатин-1 — Шепетовка).
№6250 Михайленко — Казатин-1 (вместо Шепетовка — Казатин-1).
Также 7 марта временно не будут курсировать:
№6480 Олевск — Коростень
№6481 Коростень — Олевск.
Задержка поездов
Из-за поврежденной инфраструктуры по станции Звягель более часа задерживается поезд №6502 Шепетовка — Коростень.
Более двух часов задерживается на отправление с начальной поезд №6480 Олевск — Коростень.
По соображениям безопасности на Днепропетровщине поезд №6005 Днепр-Главный — Пятихатки-Стыкова следует от станции Верховцево с задержкой 50 минут.
Как сообщалось, массированная атака РФ повредила железнодорожную инфраструктуру. Из-за этого ряд поездов в Ровенской, Винницкой и Житомирской вынужденно меняет маршруты, что повлекло задержки в движении.