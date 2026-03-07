Во время ночной атаки РФ повредила железную дорогу: где поезда задерживаются и меняют маршруты – детали

Поезд Укрзализныци. / © Associated Press

Этой ночью во время российской массированной атаки на Украину была повреждена железнодорожная инфраструктура. Ряд поездов вынужденно меняет маршруты, а некоторые рейсы задерживаются.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныця: пригородные поезда».

Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры «УЗ» изменила маршрут ряда поездов в Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях:

В течение суток будут ограничены маршруты:

№6249 Казатин-1 — Михайленко (вместо Казатин-1 — Шепетовка).

№6250 Михайленко — Казатин-1 (вместо Шепетовка — Казатин-1).

Также 7 марта временно не будут курсировать:

№6480 Олевск — Коростень

№6481 Коростень — Олевск.

Задержка поездов

Из-за поврежденной инфраструктуры по станции Звягель более часа задерживается поезд №6502 Шепетовка — Коростень.

Более двух часов задерживается на отправление с начальной поезд №6480 Олевск — Коростень.

По соображениям безопасности на Днепропетровщине поезд №6005 Днепр-Главный — Пятихатки-Стыкова следует от станции Верховцево с задержкой 50 минут.

Как сообщалось, массированная атака РФ повредила железнодорожную инфраструктуру. Из-за этого ряд поездов в Ровенской, Винницкой и Житомирской вынужденно меняет маршруты, что повлекло задержки в движении.