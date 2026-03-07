Задержание украинских инкассаторов в Венгрии: что известно об изъятых деньгах и золоте

Семь украинцев вернули домой после задержания в Венгрии.

Венгерские власти изъяли значительную сумму наличных, золото и бронеавтомобили у украинских инкассаторов, а самих работников решили выдворить из страны. Несмотря на проведение обысков и допросов в Центре противодействия терроризму (TEK), ни один из украинцев не выдвинул уголовное подозрение — они проходят по делу как свидетели.

Об этом сообщил представляющий интересы украинцев венгерский адвокат Лорант Горват в интервью изданию Kyiv Post

Юридический статус задержанных и выдворение

По словам юриста, уголовное производство в Венгрии ведется против «неустановленного лица» по подозрению в отмывании денег. Что касается самих инкассаторов, применили нормы иммиграционного законодательства.

«Компетентный иммиграционный орган издал распоряжение о выдворении этих лиц», — сообщил Горват.

Также он уточнил, что решение принято по закону Венгрии «Об общих правилах въезда и пребывания граждан третьих стран». Адвокат подчеркнул, что все семь граждан Украины не имеют никакого подозрения в уголовном производстве.

Ограничение доступа и изъятие имущества

Господин Горват заявил о недопуске к задержанным консулам и защитникам сразу после ареста. Также остается непонятно, как проходил допрос в спецслужбах.

«Нам неизвестно, обеспечено ли должное юридическое представительство или услуги переводчика во время допроса. В конце концов, следственный орган заявил, что лица были допрошены как свидетели и что никакого подозрения им не предъявлено. Официального детального объяснения причин отстранения юридических советников и дипломатических представителей предоставлено не было», — отметил адвокат.

По его словам, наличные деньги и золото венгерская сторона изъяла для «сохранения доказательств» и предотвращения перемещения активов. В настоящее время под арестом находятся и транспортные средства.

Международно-правовые стандарты

Адвокат требует проверить, не нарушила ли венгерская полиция международные правила и права человека во время задержания украинцев.

«В частности, это право на доступ к юридическому советнику и процессуальные гарантии, которые должны быть обеспечены во время задержания и производства о выдворении иностранных граждан. Также есть вопросы относительно того, были ли полностью соблюдены процессуальные гарантии в подобных ситуациях, могут быть применены международно-правовые стандарты, закрепленные в Европейской конвенции по правам человека и Венской конвенции о консульских сношениях», — подчеркнул юрист.

В настоящее время адвокат ожидает получения всех материалов дела для детального ознакомления.

Задержание украинцев в Венгрии — что известно

Венгерские правоохранители без объяснения причин задержали два бронированных автомобиля украинского «Сбербанка». В инкассаторских машинах транспортировали груз особой ценности — десятки миллионов в иностранной валюте и значительное количество золотых слитков.

В Национальном банке Украины, что 5 марта два автомобиля инкассаторской службы задержали представители правоохранительных органов Венгрии.

Впоследствии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал это задержание захватом заложников и частью предвыборного шантажа со стороны Венгрии. Украина готовит дипломатический ответ и не исключает санкций.

Однако уже вечером 6 марта стало известно, что семеро украинцев вернули домой после задержания в Венгрии.

Они вернулись домой в тяжелом эмоциональном состоянии. В настоящее время продолжается работа над возвращением в Украину инкассаторских автомобилей и перевозимых в них средств.