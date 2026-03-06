Инкассаторский скандал Украины и Венгрии: как отреагировала Еврокомиссия

ЕС не комментирует инцидент с украинскими инкассаторами

Представители Еврокомиссии отказались комментировать ситуацию с задержанием семи граждан Украины — инкассаторов «Ощадбанка» в Венгрии. Их подозревают в отмывании денег. Они заявили, что информация сейчас новая и требует проверки.

Об этом сообщает корреспондентка LIGA.net в Брюсселе.

В частности, она спросила, как Еврокомиссия оценивает действия государства-члена ЕС, которое задержало украинских инкассаторов, учитывая, что параллельно Венгрия выдвинула требование возобновить транзит нефти через трубопровод «Дружба».

Представители ЕК подчеркнули, что не имеют дополнительных деталей и не готовы комментировать гипотетические ситуации или делать предположения.

«Мы знаем о сообщениях в медиа, но пока дополнительной информации нет. Если ситуация изменится, возможно мы сможем прокомментировать больше», — заявили представители комиссии.

Журналистов интересовало также, может ли Еврокомиссия выступить посредником по урегулированию конфликта между Киевом и Будапештом. На это спикеры ответили, что информация еще поступает, и необходимо время для выяснения деталей. Контакт с венгерскими властями пока не подтверждается.

В Еврокомиссии воздержались от любых оценок или комментариев относительно ситуации с украинскими инкассаторскими бригадами в Будапеште, заявив, что вопрос находится на этапе уточнения данных.

Международный скандал в Венгрии

Напомним, в четверг, 5 марта, в Венгрии без объяснения причин задержали два автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка, которые осуществляли регулярную перевозку ценностей между Raiffeisen Bank Austria и украинским банком.

Как сообщили впоследствии СМИ, среди задержанных в Венгрии и бывший генерал украинских спецслужб. А налоговая служба Венгрии уже подтвердила задержание семерых граждан Украины. Их подозревают в отмывании денег. Там заявили, что два автомобиля перевозили наличные деньги, а именно 40 млн долларов и 25 млн евро, а также золото весом 9 кг.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что украинским консулам до сих пор не разрешили доступ к захваченным в заложники семерым украинцам.