Венгрия захватила семерых украинцев в Будапеште: МИД заявил о "государственном терроризме"

Флаг Венгрии / © pixabay.com

Венгерские власти в Будапеште захватили семерых граждан Украины, выполнявших служебную перевозку средств между Австрией и Украиной.

Об этом заявило министро иностранных дел Украины во главе с министром Андрем Сибигой в сообщении в соцсетях.

По его словам, речь идет о сотрудниках государственного “Сбербанка”, которые совершали регулярный рейс на двух инкассаторских автомобилях. Они перевозили средства и ценности меж государственными банками.

Министр подчеркнул, что украинских граждан фактически удерживают без объяснения причин. Пока неизвестно, в каком состоянии они находятся и имеют ли возможность связаться с родными или украинскими дипломатами.

"Сегодня в Будапеште венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины. Причины, а также их состояние здоровья и возможность связи с ними до сих пор неизвестны", - заявил Сибига.

Глава МИД резко раскритиковал действия Будапешта, заявив, что у них есть признаки государственного терроризма и рэкета .

"Фактически речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и похитила деньги. Если это та "сила", о которой сегодня говорил господин Орбан, то это сила преступной банды", - подчеркнул министр.

Украина уже направила официальную ноту протеста с требованием немедленно уволить украинских граждан. Также Киев планирует обратиться в Европейский Союз с просьбой дать четкую оценку действиям венгерских властей.

В МИД отмечают, что ситуация беспрецедентна и требует международной реакции.

Напомним, что ранее, 25 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об усилении защиты энергообъектов Венгрии из-за якобы угрозы атак со стороны Украины. У критической инфраструктуры развернут военные подразделения и средства ПВО, а полиция перейдет на усиленное патрулирование электростанций и диспетчерских центров для обеспечения энергобезопасности страны.

Секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко заявил, что обвинения Орбана в подготовке Украиной ударов по венгерской инфраструктуре бессмысленны и не имеют оснований. Нардеп подчеркнул, что такие заявления абсурдны, ведь Украина не намерена бросать вызов НАТО. Это только политическая игра для внутреннего электората и откровенный подыгрыш Кремля, чтобы выставить Украину агрессором.