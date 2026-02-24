- Дата публикации
Глава Евросовета требует от Венгрии прекратить блокирование предоставления кредита Украине
Антониу Кошта заявил, что Венгрия ставит под сомнение доверие к общим решениям Европейского совета.
Глава Европейского совета Антониу Кошта призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана выполнить решение, принятое лидерами стран ЕС, по финансовой поддержке Украины.
Об этом сообщает Reuters.
Как пишет издание, в письме Кошта напомнил Орбану, что кредит для Украины был официально согласован всеми лидерами Европейского Союза во время декабрьского саммита, поэтому решение обязательно к выполнению.
«Когда лидеры достигают консенсуса, они связаны своим решением. Любое нарушение этого обязательства есть нарушение принципа добросовестного сотрудничества», — подчеркнул председатель Евросовета.
Он также подчеркнул, что ни одна страна-член не имеет права подвергать сомнению доверие к общим решениям Европейского совета, используя право вето после достижения согласия.
Ранее сообщалось, что Венгрия выдвинула жесткое условие и заявляет, что не поддержит выделение Украине кредита ЕС на €90 млрд.
Мы ранее информировали, что Министерство иностранных дел Украины категорически отвергло шантаж со стороны Венгрии и Словакии по энергоснабжению и предупредило о возможности задействования «Механизма раннего предупреждения» ЕС.