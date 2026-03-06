В Севастополе раздалась серия взрывов и исчез свет: сообщают о стрельбе у аэродрома Бельбек

Севастополь / © Википедия

Во временно оккупированном Севастополе вечером 5 марта раздалась серия взрывов, после чего в некоторых районах города исчез свет.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы и очевидцы, в частности, ресурс «Крымский ветер».

По словам местных жителей, события разворачивались так:

около 22:30 в домах начал мигать свет;

в 22:33 в городе объявили воздушную тревогу;

в 22:35 раздались многочисленные взрывы и пуски;

в 22:38 сообщалось о стрельбе и взрывах в районе аэродрома Бельбек;

в 22:39 произошел очень мощный взрыв, из-за которого в домах задрожали окна, после чего свет снова мигнул;

в 22:42 в городе зафиксировали частичный блекаут;

в 22:45 жители слышали несколько сильных взрывов и стрельбу над Южной бухтой и Камышовой бухтой.

По словам очевидцев, пуски, стрельба и взрывы продолжались до 22:55.

Также сообщается, что взрывы были слышны и в Евпатории. Местные жители утверждают, что там работали системы противовоздушной обороны, в частности, комплекс «Панцирь», а в небе якобы включали прожекторы.

Кроме того, в некоторых районах Севастополя отсутствует электроснабжение еще после предварительной атаки, сообщают очевидцы.

Официальных заявлений оккупационных властей о причинах взрывов пока нет.

Напомним, ранее украинские военные нанесли серию ударов по средствам противовоздушной обороны, артиллерии и местам скопления личного состава армии РФ на временно оккупированных территориях. В Крыму удалось поразить пусковую установку зенитного ракетного комплекса "С-400 Триумф" и комплекс "Панцирь-С1".

Также следует отметить, что на протяжении последних месяцев Силы обороны Украины последовательно наносят удары по объектам российского военно-промышленного комплекса и топливно-логистической инфраструктуре, в том числе на расстоянии более тысячи километров от границы. Среди приоритетных целей — предприятия, производящие прах, ракетное топливо и электронные компоненты для ракетного вооружения. В частности, воткинский завод, недавно попавший под удар, имеет стратегическое значение для РФ, ведь именно там осуществляется сборка баллистических ракет "Искандер" и межконтинентальных комплексов "Ярс".