Прямое попадание "Шахедов" в девятиэтажку в Кривом Роге: первые подробности атаки

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

В Кривом Роге зафиксированы прямые попадания российских ударных беспилотников "Шахед" в жилую девятиэтажку и предприятие инфраструктуры на двух разных локациях города.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого РогаАлександр Вилкул .

По его словам, после атаки на местах работают спасатели, идет ликвидация пожаров и аварийно-спасательная операция.

Реклама

Для помощи пострадавшим жителям города разворачивают два штаба поддержки. Один будет работать в Саксаганском районе – в школе рядом с местом удара. Второй откроют в Долгинцевском районе — у здания исполкома.

Власти также организуют доставку строительных материалов для временного ремонта поврежденного жилья. Ожидается, что их доставят примерно через 40 минут.

Кроме того, жители могут подать заявления на получение материальной помощи от города. Коммунальные службы уже разворачивают бригады для ликвидации последствий атаки.

"Никто не останется без помощи", - подчеркнул Вилкул.

Реклама

Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, что ранее россияне уготовили по грузовому поезду в одной из областей: есть раненые

Враг продолжает террор против гражданской логистики и пытается подорвать экономику Украины.