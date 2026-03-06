- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 246
- Время на прочтение
- 1 мин
Прямое попадание "Шахедов" в девятиэтажку в Кривом Роге: первые подробности атаки
В Кривом Роге российские дроны-камикадзе "Шахед" попали в жилую девятиэтажку и объект инфраструктуры в разных районах города. На местах продолжаются пожаротушения и аварийно-спасательные работы.
В Кривом Роге зафиксированы прямые попадания российских ударных беспилотников "Шахед" в жилую девятиэтажку и предприятие инфраструктуры на двух разных локациях города.
Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого РогаАлександр Вилкул .
По его словам, после атаки на местах работают спасатели, идет ликвидация пожаров и аварийно-спасательная операция.
Для помощи пострадавшим жителям города разворачивают два штаба поддержки. Один будет работать в Саксаганском районе – в школе рядом с местом удара. Второй откроют в Долгинцевском районе — у здания исполкома.
Власти также организуют доставку строительных материалов для временного ремонта поврежденного жилья. Ожидается, что их доставят примерно через 40 минут.
Кроме того, жители могут подать заявления на получение материальной помощи от города. Коммунальные службы уже разворачивают бригады для ликвидации последствий атаки.
"Никто не останется без помощи", - подчеркнул Вилкул.
Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Напомним, что ранее россияне уготовили по грузовому поезду в одной из областей: есть раненые
Враг продолжает террор против гражданской логистики и пытается подорвать экономику Украины.