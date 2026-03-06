Пряме влучання "Шахедів" у дев’ятиповерхівку в Кривому Розі: перші подробиці атаки

Дрон / © ТСН.ua

У Кривому Розі зафіксовано прямі влучання російських ударних безпілотників "Шахед" у житлову дев’ятиповерхівку та підприємство інфраструктури на двох різних локаціях міста.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, після атаки на місцях працюють рятувальники, триває ліквідація пожеж та аварійно-рятувальна операція.

Для допомоги постраждалим мешканцям у місті розгортають два штаби підтримки. Один працюватиме у Саксаганському районі — у школі поруч із місцем удару. Другий відкриють у Довгинцівському районі — біля будівлі виконкому.

Влада також організовує доставку будівельних матеріалів для тимчасового ремонту пошкодженого житла. Очікується, що їх доставлять приблизно за 40 хвилин.

Крім того, мешканці зможуть подати заяви на отримання матеріальної допомоги від міста. Комунальні служби вже розгортають бригади для ліквідації наслідків атаки.

"Ніхто не залишиться без допомоги", — наголосив Вілкул.

Інформація про можливих постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Ворог продовжує терор проти цивільної логістики і намагається підірвати економіку України.