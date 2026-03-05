Європа готується до війни: у Німеччині вчать ховатися від вибухів, у Польщі продають “рюкзаки виживання” — що відомо

Європа готується до війни / © ТСН.ua

Країни Європи готуються до можливих криз і навіть війни. На тлі війни в Ірані та зростання загроз з боку Росії уряди переглядають підходи до безпеки, розробляють плани евакуації населення, а громадян закликають мати запаси їжі, води та збирати так звані «тривожні валізки».

У деяких країнах уже з’явилися спеціальні інструкції, як ховатися від вибухів, де шукати укриття та які речі необхідно мати під рукою у перші години надзвичайної ситуації. ТСН.ua розповідає, як саме країни Європи готуються до можливих криз та що радять своїм громадянам.

ЄС закликає готуватися до перших 72 годин кризи

Європейська комісія оприлюднила нову Стратегію готовності до кризових ситуацій. У документі зазначається, що Європейський Союз стикається з безпрецедентними загрозами — від геополітичної нестабільності та військових конфліктів до кібератак, інформаційних маніпуляцій, кліматичних змін і природних катастроф.

Стратегія має посилити готовність до різних типів загроз — як цивільних, так і військових. Йдеться про підготовку всіх секторів: від окремих людей і домогосподарств до бізнесу та державних інституцій.

Європейців закликають бути готовими автономно пережити щонайменше перші 72 години надзвичайної ситуації. У Єврокомісії наголошують, що саме перші години кризи є найкритичнішими.

Серед рекомендацій для населення — створення запасів води, продуктів, медикаментів, а також наявність документів у водонепроникному чохлі, сірників і енергетичних батончиків. Також пропонується покращити систему раннього оповіщення, підвищувати медіаграмотність та знайомити школярів із планами дій у разі кризових ситуацій.

У Єврокомісії нагадують, що пандемія коронавірусу та російське вторгнення в Україну показали необхідність переходу від реагування на кризи до постійної готовності до них.

Німеччина навчає громадян ховатися від вибухів

У Німеччині влада опублікувала оновлену брошуру «Підготовка до криз та катастроф», яка вперше містить рекомендації щодо дій громадян у разі війни.

Документ підготувало Федеральне відомство із захисту населення та надання допомоги при катастрофах. У ньому детально пояснюється, як діяти у разі вибухів або повітряних атак.

Громадянам радять мати вдома запаси їжі, води, медикаментів і засобів гігієни щонайменше на 10 днів. Якщо це неможливо, навіть запас на три доби може суттєво допомогти.

Також німців закликають підготувати «тривожну валізку», де мають бути документи, аптечка, ліхтарик та інші необхідні речі для евакуації.

У брошурі також пояснюється, де безпечніше ховатися під час вибухів. Найкращими місцями називають підвали без вікон або внутрішні приміщення будівель — сходові клітки, коридори чи ванні кімнати. Натомість мансардні приміщення вважаються небезпечними через ризик руйнування даху.

Польща продає «евакуаційні рюкзаки»

У Польщі влада також закликає населення готуватися до можливих кризових ситуацій.

У мережах супермаркетів вже почали продавати готові “рюкзаки для виживання» або «евакуаційні рюкзаки», у яких зібрані речі, необхідні під час надзвичайних ситуацій або війни.

До такого набору можуть входити тактичний ніж, світлодіодний ліхтарик, блокнот з олівцем, розпалювач для вогню та термоспальник.

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Вєслав Леснякевич закликав громадян бути готовими щонайменше до трьох діб автономного виживання без допомоги державних служб.

За його словами, вдома варто мати запас води, медикаментів, засобів гігієни, продуктів, освітлення без електромережі, заряджені павербанки та транзисторний радіоприймач, який може стати єдиним джерелом інформації.

Крім того, Польща вже почала евакуацію своїх громадян із Близького Сходу через загострення ситуації навколо Ірану. До операції залучили літаки Повітряних сил країни.

В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі повідомили, що літак вилетів для підтримки заходів з евакуації громадян.

Швеція радить мати запас готівки

У Швеції влада звернула увагу на ризики, пов’язані з високою цифровізацією платіжної системи. Центральний банк країни рекомендував громадянам тримати вдома запас готівки щонайменше на один тиждень. Йдеться приблизно про 1000 шведських крон на одну дорослу людину.

Крім того, шведам радять мати банківські картки кількох банків і використовувати місцевий платіжний сервіс Swish.

У центральному банку наголошують, що населення є важливою частиною загальної оборони країни, а різні способи оплати підвищують здатність людей здійснювати покупки у разі кризи, кібератаки або війни.

Північна Європа готує плани евакуації населення

Країни Північної Європи також почали готуватися до можливих військових сценаріїв. Одразу десять держав працюють над планами евакуації цивільного населення у разі серйозної кризи або війни з Росією.

До цієї ініціативи долучилися Німеччина, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Ісландія та Данія.

Планування передбачає створення транспортних коридорів для евакуації, а також систему приймання, реєстрації та розміщення людей, які можуть тікати від бойових дій.

У Міноборони Швеції наголошують, що досвід України показав важливість тимчасового переміщення цивільного населення під час війни.

Війна на Близькому Сході набирає обертів

США та Ізраїль продовжують військову операцію «Епічна лють» на Близькому Сході. Американські військові завдають ударів з повітря та моря, атакуючи Іран безпілотниками, бойовою авіацією та кораблями ВМС.

За офіційними даними, станом на початок березня сухопутних військ США на території Ірану немає, однак у західних медіа обговорюють ймовірність їх залучення до операції.

Після ударів США та Ізраїлю по Ірану ситуація на Близькому Сході загострилася. Тегеран масовано завдає ударів по країнах Перської затоки: ОАЕ, Саудівській Аравії, Катару, Бахрейну, Кувейту. Ба більше, за повідомленнями ЗМІ, Іран атакує деякі з військових баз країни Європи. У США кажуть, що операція триватиме декілька тижнів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що військова операція проти Ірану може тривати орієнтовно чотири тижні. За словами американського лідера, нинішній етап бойових дій від самого початку розраховувався приблизно на місяць. Президент також підтвердив, що під час бойових дій загинули троє американських військових. Їхні імена поки що не оприлюднювали.

В Ірані зробили гучну заяву про тривалість війни — там відкидали будь-які переговори зі США. Пізніше Дональд Трамп заявив, що Іран запропонував поновити переговори після ударів американських сил, і він погодився провести розмову.

Відомо, що бойові дії на Близькому Сході, які розгорнулися після ударів США та Ізраїлю по Ірану в суботу, призвели до загибелі понад 870 людей. Більшість жертв припадає на Іран, однак люди гинуть і в інших країнах регіону.

Росія може готуватися до нової великої війни

Підготовка європейських країн до криз відбувається не лише через війну на Близькому Сході, а також на тлі нових оцінок щодо планів Росії.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Кремль може готуватися до тривалого військового протистояння із Заходом.

Раніше ми розповідали, що згідно з документами, які опинилися у розпорядженні аналітиків, російський «Уралвагонзавод» планує різко наростити виробництво танків Т-90М.

Зокрема, пік виробництва очікується у 2028 році — тоді можуть виготовити 428 танків. Загалом у 2027–2029 роках планується виробити 1118 нових та модернізованих бойових машин.

Аналітики зазначають, що ці плани можуть свідчити про підготовку Росії до масштабного військового протистояння, яке виходить за межі нинішньої війни проти України.