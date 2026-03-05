Слідом за Венесуелою та Іраном: Трамп натякнув на швидке падіння режиму ще в одній країні

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп переконаний, що уряд Ірану буде не останнім, який впаде під тиском Вашингтона. Наступною країною, де відбудеться падіння режиму, він назвав Кубу.

Про це пише Politico.

Втручання США та нафтова блокада

Американський лідер підтвердив, що погіршення ситуації на острові є частково результатом цілеспрямованого тиску Сполучених Штатів. За його словами, США перекрили постачання нафти та грошей з Венесуели, яка раніше була єдиним джерелом підтримки Гавани. Водночас Трамп додав, що Вашингтон підтримує зв’язок із кубинським керівництвом на тлі зростання нестабільності.

Реклама

«Куба теж впаде», — спрогнозував політик, коментуючи наслідки ініційованих ним протистоянь.

Тиск на союзників РФ та плани щодо Куби

Раніше президент США вже заявляв про те, що розглядає можливість захоплення Куби. Трамп наголошував, що острівна держава фактично нічого не має, крім великих фінансових проблем, але продовжує переговори з Вашингтоном щодо можливого «дружнього захоплення».

За словами Трампа, Куба зараз зазнає злиднів, а його команда активно працює над вирішенням цієї ситуації, щоб після багатьох років влади комуністичного режиму зробити для кубинців щось дійсно хороше.

Водночас експерти з безпеки зазначають, що атаки на логістичні маршрути та мережі постачання союзників Росії дедалі більше підривають здатність Кремля вести війну проти України. Зокрема, жорсткий тиск адміністрації США на Венесуелу та Іран вже призвів до суттєвого зменшення доходів Москви.

Реклама

Цілеспрямоване руйнування ключових артерій, які живлять російську економіку, залишає Путіна з меншою кількістю прихильників та обмеженими ресурсами. Удар по будь-якій ланці цього ланцюга постачань безпосередньо послаблює можливості Москви підтримувати військову агресію.

Нагадаємо, сенатор Ліндсі Грем теж заявив, що наступною після Ірану ціллю для Сполучених Штатів стане Куба, а чинний режим у цій країні впаде слідом за іранським. Він також закликав Трампа завдати удару проти «Хезболли» у Лівані, яка підтримує Іран.