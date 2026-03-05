Бізнес на викраденні дітей: як під прикриттям "прав батька" трирічну киянку перетворили на нелегалку в Молдові

Як працює ГО «Батько має право»

Перша за пів року зустріч Анастасії Шемет із трирічною донькою Міланою зафіксована на щемливих кадрах. Пів року мати не знала, де її дитина. Пів року розшуків через Інтерпол, десятки заяв та хибних адрес. Сьогодні ця історія має щасливий фінал, але вона оголила страшний механізм: як в Україні під прикриттям законності ізолюють дітей від матерів і хто на цьому наживається.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Хапуга.ua».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЗНИКЛА ДИТИНА ТА СХЕМА НА СЛЬОЗАХ МАТЕРІВ: ЯК «БАТЬКО МАЄ ПРАВО» ЗАРОБЛЯЄ НА СІМЕЙНИХ ВІЙНАХ

Викрадення за лічені хвилини

Усе почалося восени минулого року на звичайному дитячому майданчику в Голосіївському районі столиці. Батько дитини, Сергій Шемет, підійшов до Мілани, яка гуляла з бабусею, і за лічені хвилини зник разом із нею.

Анастасія Шемет, постраждала: «Все було настільки сплановано, чітко. Кожний крок, яка машина під’їжджає перша, друга, як вони стають, а хто куди пересідає. Тобто — кримінал».

Організовано, на кількох автівках, дитину вивезли за кордон без згоди матері. Згодом з’ясувалося: Мілана в Молдові.

Статус нелегалки та «оренда» у чужих родин

Завдяки міжнародному розшуку по лінії Інтерполу, Анастасії вдалося підтвердити перебування дитини в Молдові. Однак шлях до неї був тернистим: перша адреса виявилася помилковою. Лише після розмови з місцевою мешканкою, яка повідомила, що «Мілаша у її сестри», правоохоронці знайшли дівчинку.

Анастасія Шемет: «Ми зайшли в цю квартиру, стоїть Мілана, сама. Тобто нікого з близьких. Я не знаю взагалі цих людей. Перший вечір, коли ми разом засинали, вона казала: „Мама, я тебе шукала. Я тебе всюди шукала“».

Дитина перебувала в Молдові нелегально — без документів та офіційної опіки. Більше того, батько буквально здавав доньку в «оренду» чужим людям.

Мілана жила в малозабезпеченій іноземній родині.

Батько платив стороннім людям за те, що дитина проживає з ними.

До цього дівчинка перебувала в іншій сім’ї за аналогічною фінансовою домовленістю.

Як викрабть дитину

Викрадення Мілани не було випадковим. Перед цим Сергій Шемет консультувався з Олександром Швецем, засновником ГО «Батько має право». ТСН вдалося отримати записи розмов, де Швець відверто обговорює «стратегії» та їхню вартість.

Олександр Швець: «Ми кожен раз плануємо, під кожний кейс треба планувати стратегію… Перший крок — ви забираєте дитину. Друге — оце як планується суд… Всього три складові. Складова номер один — мої консультації. Або людина сама допирає, або платить полторашку (1500 євро)».

За словами Швеця, руйнування зв’язку матері з дитиною має чіткий прайс:

Консультація та механіка: від 500 до 1500 євро.

Висновок кандидата психологічних наук: 600 євро за один документ.

Судові витрати на «докази» (експертизи): від 3 до 5 тисяч євро за 3-4 роки процесу.

Мета таких тривалих судів — повна ізоляція дитини. Швець висловлюється цинічно: «Це просто треба створити диспозицію і поставити суд раком. При тому раком можна поставити будь-який суд».

Що кажуть у поліції

У випадку Анастасії Шемет механізм «правозахисників» дав збій. Сергію Шемету заочно повідомлено про підозру за:

ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне викрадення людини);

ч. 1 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення).

Сам Олександр Швець у коментарі ТСН назвав дії батька «безперечно правомірними», а поліцію — «помийкою». Він відверто заявляє: «Нам би хотілося, щоб Анастасія Шемет сиділа у в’язниці. Саме так досягається верховенство права».

Зараз Мілана в безпеці, але потребує тривалої терапії. А ТСН продовжує розслідування. У наступній частині ми розкажемо про пул «ручних» психологів та судових експертів, які за гроші штампують шаблонні висновки, руйнуючи дитячі долі.

