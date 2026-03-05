Чи зустрічався Джеффрі Епштейн з Володимиром Путіним / © Associated Press

Скандальний фінансист Джеффрі Епштейн міг бути агентом Кремля. Нове шоу «Covert Connections» аналізує майже три мільйони документів із останньої частини файлів Епштейна, шукаючи підтвердження цих тверджень.

В розслідуванні Daily Mail йдеться про це.

Журналісти дослідили, чи міг Епштейн організовувати операції «honeytrap» для російської розвідки — метод шпигунства із отримання компромату на впливових осіб.

Згідно з даними від анонімних джерел у розвідці, Епштейн міг бути агентом Кремля.

Спливла нова особа у розслідуванні

Особливу увагу в розслідуванні приділили колишньому високопосадовцю та випускнику академії ФСБ Сергію Бєлякову, який довгі роки підтримував зв’язок з Епштейном. Відповідно до документів Міністерства юстиції США, ім’я Володимира Путіна згадується понад 1000 разів у листуванні між Епштейном та Бєляковим, що свідчить про постійні спроби фінансиста організувати зустріч із російським президентом.

«Файли демонструють численні спроби Епштейна вийти на Путіна», — йдеться у заяві журналістів.

2013 році Епштейн навіть звертався до тодішнього генерального секретаря Ради Європи Торбйорна Ягланда з проханням допомогти організувати зустріч із Путіним, пропонуючи власні рішення щодо економічних пріоритетів Росії. Інші західні діячі, зокрема японський підприємець Джої Іто, також були залучені до спроб налагодити контакт, проте чи відбулася пряма зустріч, залишається невідомо.

Після анексії Криму Росією 2014 року та запровадження санкцій Епштейн, ймовірно, використовував Бєлякова як «міст» до відокремлених кіл влади Кремля.

«Бєляков опинився на перетині державного бізнесу та розвідки. Його досвід у ФСБ і в економічній політиці робив його ідеальним посередником», — пояснил журналісти, які досліджували питання.

Листування показує, що навіть колишній прем’єр Ізраїлю Ехуд Барак звертався до Бєлякова від імені Епштейна з метою організувати зустріч із Путіним. Однак доказів того, що зустріч відбулася, немає. Існують лише задокументовані спроби.

Що відомо про справу Епштейна

Нагадаємо, багато інтерв’ю ФБР у справі покійного мільйонера Джеффрі Епштейна відсутні у відкритому доступі документів, що оприлюднено Міністерством юстиції США. Зокрема, немає трьох інтерв’ю з жінкою, яка звинуватила американського президента Дональда Трампа у сексуальному насильстві.

Додамо, що раніше теж йшлося, як покійний американський фінансист та сексуальний злочинець Джеффрі Епштейн протягом років намагався організувати особисту зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляли у Bloomberg.