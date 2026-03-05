Погані дороги: в уряді сказали, коли чекати ремонтів

Свириденко озвучила план масштабного ремонту доріг / © УНІАН

В Україні тривають ремонти на міжнародних та національних трасах, в тому числі у прифронтових регіонах.

Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко на нараді з президентом Володимиром Зеленським, спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком, головою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією та народним депутатом Андрієм Мотовиловцем.

Вона запевнила, що всі основні роботи мають бути виконані якнайшвидше у дві хвилі — до червня і до жовтня. На ці роботи було виділено 12,6 млрд грн.

«Також виділяємо додаткові кошти з резервного фонду державного бюджету. Працюємо з Міноборони для забезпечення ремонтів на прифронтових територіях. Проїзність доріг — це питання логістики для Сил оборони, евакуації поранених», — сказала Свириденко.

Асфальт зійшов разом зі снігом: де найгірші дороги

Нагадаємо, у Мережі ширяться відео жахливих вибоїн на трасі Київ — Чоп, як виникли після складної зими.

Раніше кореспонденти ТСН Дмитро Фурдак, Алла Махно та Анастасія Невірна проінспектували дороги у Києві, на Рівненщині та Дніпропетровщині і розповіли, де найгірші дороги України.

Раніше повідомляломя, що на Сумщині судитимуть посадовців облавтодору, чия бездіяльність забрала життя двох молодих військових.

