Погані дороги: в уряді сказали, коли чекати ремонтів
Уряд виділяє додаткові кошти на ремонт доріг, щоб забезпечити безперебійний рух у прифронтових зонах та на основних логістичних маршрутах країни.
В Україні тривають ремонти на міжнародних та національних трасах, в тому числі у прифронтових регіонах.
Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко на нараді з президентом Володимиром Зеленським, спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком, головою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією та народним депутатом Андрієм Мотовиловцем.
Вона запевнила, що всі основні роботи мають бути виконані якнайшвидше у дві хвилі — до червня і до жовтня. На ці роботи було виділено 12,6 млрд грн.
«Також виділяємо додаткові кошти з резервного фонду державного бюджету. Працюємо з Міноборони для забезпечення ремонтів на прифронтових територіях. Проїзність доріг — це питання логістики для Сил оборони, евакуації поранених», — сказала Свириденко.
Асфальт зійшов разом зі снігом: де найгірші дороги
Нагадаємо, у Мережі ширяться відео жахливих вибоїн на трасі Київ — Чоп, як виникли після складної зими.
Раніше кореспонденти ТСН Дмитро Фурдак, Алла Махно та Анастасія Невірна проінспектували дороги у Києві, на Рівненщині та Дніпропетровщині і розповіли, де найгірші дороги України.
Раніше повідомляломя, що на Сумщині судитимуть посадовців облавтодору, чия бездіяльність забрала життя двох молодих військових.