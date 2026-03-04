Асфальт зійшов разом зі снігом: найгірші дороги України, де можна залишитись без коліс

Дороги в Україні потребують ремонту / © ТСН

Реклама

Змагання за звання найгіршої дороги країни офіційно розпочато. З приходом березневої відлиги українські водії зіткнулися з суворою реальністю: асфальт у більшості регіонів зійшов разом зі снігом.

Кореспонденти ТСН Дмитро Фурдак, Алла Махно та Анастасія Невірна проінспектували дороги у Києві, на Рівненщині та Дніпропетровщині

Траса Київ-Чоп у вибоїнах: скільки треба ремонтувати

Траса Київ-Чоп — візитівка та головна логістична артерія. Проте нині вона нагадує смугу перешкод. Вибоїни тут з'являються «зграями», підстерігаючи водіїв навіть на візуально рівних ділянках. Найбільш уражена права смуга, через що весь потік зміщується ліворуч, створюючи небезпечні ситуації.

Реклама

Олександр, водій: «Стан паршивий, просто паршивий. Минулого тижня їхав — два колеса на причепі пробив. Дуже довго стояв, поки допомогли».

На узбіччях — звична картина: водії міняють запаски. Пан Володимир, водій ваговоза, демонструє розірвану вщент шину та пошкоджену повітряну подушку авто. Каже: гуму від удару в яму буквально «потріпало до кучерів».

Дорожники вже вийшли на латання, проте працюють лише холодним асфальтом — гарячий за такої погоди не тримається. Масштаби руйнувань на Рівненщині вражають.

Дмитро Леонтіюк, Служба відновлення інфраструктури Рівненщини: «На автодорозі Київ-Чоп в області уражено ямковістю близько 200 тисяч квадратних метрів. На якісну ліквідацію потрібно 300 млн грн, але наразі фінансування — нуль. Чекаємо на кошти зі столиці».

Реклама

Мости у ямах та страшні прифронтові дороги на Дніпропетровщині

У Дніпрі ситуація не менш драматична. Тут зима «змила» покриття, яке трималося роками. Найважча історія — на мостах та віадуках. Щоб хоч якось позначити небезпеку, люди вставляють у глибокі вирви шини та гілки дерев.

Водії у Дніпрі: «Найгірше — це Новий міст, Донецьке шосе та проспект Поля. Доріг просто нема. В Царичанку та Магдалинівку взагалі їхати — капець, жах повний».

На трасі в бік Царичанки через жахливий стан покриття вантажівки навіть гублять причепи. Не краща ситуація і на Павлоградському напрямку.

Найкритичніша ситуація — у прифронтових районах. Шляхи до селищ, що перебувають під щоденними обстрілами, знищені прильотами та важкою військовою технікою. Жорстка зима остаточно добила покриття.

Реклама

А цими дорогами щодня евакуюють поранених. Ними везуть гуманітарну допомогу. Тако це — «артерії» всієї військової логістики.

Ремонтувати їх зараз майже неможливо через постійні обстріли та близькість лінії фронту. Тим часом у самому Дніпрі комунальники вже почали засипати найбільші ями та лагодити трамвайні колії, намагаючись врятувати транспортну систему міста.

Погода у Києві зруйнувала дороги

На лівому березі столиці, зокрема на знаменитій Троєщині, водії змушені порушувати правила дорожнього руху не за власної волі. На вулиці Оноре де Бальзака ділянки повного бездоріжжя настільки великі, що автівки масово виїжджають на зустрічну смугу, аби просто не залишити колеса в ямах.

Проте справжнім «лідером» антирейтингу стала вулиця Миколи Закревського. Тут ями диктують свої умови: швидкість руху падає до кількох кілометрів на годину. Водії скаржаться — така «відсутність доріг» уже б’є по кишені через постійні ремонти на СТО.

Реклама

У Подільському районі ситуація не краща. На вулиці Вишгородській із чотирьох смуг повноцінно працюють лише дві — іншу частину дороги зайняли ремонтні бригади. Комунальники латають дрібні вибоїни, проте самі визнають: погода була безжальною до покриття.

Юрій Васильйович, оператор навантажувача: «Чому так багато ям? Ця зима була дуже важкою — постійні перепади температур. Вода замерзає в тріщинах, розширюється і просто розриває асфальт зсередини».

У КМДА звітують: від початку 2026 року в Києві вже залатали 12 тисяч квадратних метрів ям. Для цього використовують різні технології:

холодний та литий асфальтобетон;

гарячий асфальт (на ділянках, де це дозволяє погода);

рециклінг.

Під час інспекції ТСН побачила роботу дорожників на вулицях Скляренка, Вишгородській, Бальзака та на проспекті Шухевича. Втім, навіть самі ремонтники мають сумніви щодо довговічності таких «швидких» латок.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 7:00 новини 4 березня. Новий аятола в Ірані! Мерц вписався за Україну! План стійкості!