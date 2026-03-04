Асфальт сошел вместе со снегом: худшие дороги Украины, где можно остаться без колес

Дороги в Украине нуждаются в ремонте / © ТСН

Соревнование за звание худшей дороги страны официально начато. С приходом мартовской оттепели украинские водители столкнулись с суровой реальностью: асфальт в большинстве регионов сошел вместе со снегом.

Корреспонденты ТСН Дмитрий Фурдак, Алла Махно и Анастасия Неверная проинспектировали дороги в Киеве, на Ровенщине и Днепропетровщине

Трасса Киев-Чоп в выбоинах: сколько надо ремонтировать

Трасса Киев-Чоп — визитная карточка и главная логистическая артерия. Однако сейчас она напоминает полосу препятствий. Выбоины здесь появляются «стаями», подстерегая водителей даже на визуально ровных участках. Наиболее поражена правая полоса, из-за чего весь поток смещается влево, создавая опасные ситуации.

Александр, водитель: «Состояние паршивое, просто паршивое. На прошлой неделе ехал — два колеса на прицепе пробил. Очень долго стоял, пока помогли».

На обочинах — привычная картина: водители меняют запаски. Владимир, водитель тяжеловоза, демонстрирует разорванную вдребезги шину и поврежденную воздушную подушку авто. Говорит: резину от удара в яму буквально «потрепало до кудрей».

Дорожники уже вышли на латание, однако работают только холодным асфальтом — горячий при такой погоде не держится. Масштабы разрушений на Ривненщине поражают.

Дмитрий Леонтиюк, Служба восстановления инфраструктуры Ривненщины: «На автодороге Киев-Чоп в области поражено ямочностью около 200 тысяч квадратных метров. На качественную ликвидацию нужно 300 млн грн, но пока финансирование — ноль. Ждем средств из столицы».

Мосты в ямах и страшные прифронтовые дороги на Днепропетровщине

В Днепре ситуация не менее драматическая. Здесь зима «смыла» покрытие, которое держалось годами. Самая тяжелая история — на мостах и виадуках. Чтобы хоть как-то обозначить опасность, люди вставляют в глубокие выбоины шины и ветки деревьев.

Водители в Днепре: «Хуже всего — это Новый мост, Донецкое шоссе и проспект Поля. Дорог просто нет. В Царичанку и Магдалиновку вообще ехать — капец, ужас полный».

На трассе в сторону Царичанки из-за ужасного состояния покрытия грузовики даже теряют прицепы. Не лучше ситуация и на Павлоградском направлении.

Самая критическая ситуация — в прифронтовых районах. Дороги к поселкам, находящимся под ежедневными обстрелами, уничтожены прилетами и тяжелой военной техникой. Жесткая зима окончательно добила покрытие.

А по этим дорогам ежедневно эвакуируют раненых. По ним везут гуманитарную помощь. Так что это — «артерии» всей военной логистики.

Ремонтировать их сейчас почти невозможно из-за постоянных обстрелов и близости линии фронта. Тем временем в самом Днепре коммунальщики уже начали засыпать самые большие ямы и чинить трамвайные пути, пытаясь спасти транспортную систему города.

Погода в Киеве разрушила дороги

На левом берегу столицы, в частности на знаменитой Троещине, водители вынуждены нарушать правила дорожного движения не по собственной воле. На улице Оноре де Бальзака участки полного бездорожья настолько велики, что машины массово выезжают на встречную полосу, чтобы просто не оставить колеса в ямах.

Однако настоящим «лидером» антирейтинга стала улица Николая Закревского. Здесь ямы диктуют свои условия: скорость движения падает до нескольких километров в час. Водители жалуются — такое «отсутствие дорог» уже бьет по карману из-за постоянных ремонтов на СТО.

В Подольском районе ситуация не лучше. На улице Вышгородской из четырех полос полноценно работают только две — остальную часть дороги заняли ремонтные бригады. Коммунальщики латают мелкие выбоины, однако сами признают: погода была безжалостной к покрытию.

Юрий Васильевич, оператор погрузчика: «Почему так много ям? Эта зима была очень тяжелой — постоянные перепады температур. Вода замерзает в трещинах, расширяется и просто разрывает асфальт изнутри».

В КГГА отчитываются: с начала 2026 года в Киеве уже залатали 12 тысяч квадратных метров ям. Для этого используют различные технологии:

холодный и литой асфальтобетон;

горячий асфальт (на участках, где это позволяет погода);

рециклинг.

Во время инспекции ТСН увидела работу дорожников на улицах Скляренко, Вышгородской, Бальзака и на проспекте Шухевича. Впрочем, даже сами ремонтники сомневаются в долговечности таких «быстрых» заплаток.

